Військова співпраця США і Грузії не передбачає постачань важкої техніки

Військова співпраця США і Грузії не передбачає постачання військової техніки Тбілісі.

Про це Посол США в Російській Федерації Джон БАЙЄРЛІ заявив у прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Звичайно, у нас існує й існуватиме військова співпраця з Грузією, але вона не включає постачання важкої військової техніки», - сказав Дж.БАЙЄРЛІ.

Посол наголосив, що військова співпраця між двома країнами включає спільні навчання, підготовку грузинської армії у спільних місіях в Афганістані, де і Росія підтримує НАТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник РФ при НАТО Дмитро РОГОЗІН заявив, що Росія введе санкції проти підприємств США, якщо вони продаватимуть зброю Грузії.