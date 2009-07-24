Військова співпраця США і Грузії не передбачає постачань важкої техніки
20:27, 24 липня 2009Політика
1167 0
Пояснює посол США у Росії
Військова співпраця США і Грузії не передбачає постачання військової техніки Тбілісі.
Про це Посол США в Російській Федерації Джон БАЙЄРЛІ заявив у прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы».
«Звичайно, у нас існує й існуватиме військова співпраця з Грузією, але вона не включає постачання важкої військової техніки», - сказав Дж.БАЙЄРЛІ.
Посол наголосив, що військова співпраця між двома країнами включає спільні навчання, підготовку грузинської армії у спільних місіях в Афганістані, де і Росія підтримує НАТО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник РФ при НАТО Дмитро РОГОЗІН заявив, що Росія введе санкції проти підприємств США, якщо вони продаватимуть зброю Грузії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter