Росія неминуче вишле українських і грузинських дипломатів

Висилання російських дипломатів з Грузії й України не залишиться без відповіді.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

«Це чистісінька провокація, я просто зараз не можу це по-іншому охарактеризувати», - сказав С.ЛАВРОВ. За його словами, в Києва і Тбілісі «не було ані найменших підстав для застосування таких заходів». «Природно, дипломатія - це мистецтво взаємне, тому без відповіді такі недружні кроки залишитися не можуть», - відзначив він.

За словами С.ЛАВРОВА, йому «навіть ніяково коментувати» рішення Києва й Тбілісі, оскільки оголосити про висилання російських дипломатів вони вирішили в момент візиту віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА до України і до Грузії. За його словами, викликає жаль той факт, що ці «ініціативи з боку наших колег зроблено в мить, коли спостерігаються позитивні зміни в загальній атмосфері в регіоні і в Європі в цілому, а також на глобальному рівні».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на газету «КоммерсантЪ» (№124 від 24 липня) Міністерство закордонних справ України відкликало акредитацію російського дипломата, співробітника Посольства Росії в Україні, який відповідав за діяльність Чорноморського флоту РФ. Радник посольства Володимир ЛИСЕНКО на початку наступного тижня залишить Україну, пише газета.

Сам В.ЛИСЕНКО підтвердив виданню, що залишає Київ. При цьому дипломат відмовився уточнити причини від`їзду, порекомендувавши звернутися до МЗС України, пише видання.

В МЗС офіційно ці відомості не коментують, але джерело газети підтвердило інформацію про те, що В.ЛИСЕНКО рекомендовано залишити країну в тижневий термін.

Слід зазначити, що В.ЛИСЕНКО цього року в будь-якому разі повинен був закінчити перебування в Україні - він відряджався в посольство в 2005 році і, згідно з правилами російського МЗСу, восени його мали замінити відповідно до планової ротації.

Але, як пише видання, видно рішення Києва про відкликання акредитації дипломата викликало обурення офіційної Москви. Українські дипломати впевнені, що російський МЗС навмисно сповістив ЗМІ про цей конфлікт, аби дістати право на дії у відповідь – вислати з Росії когось з українських дипломатів.

Як відомо, за останній місяць українські правоохоронці зафіксували три випадки порушення російськими військовими Чорноморського флоту Росії умов переміщення підрозділів і озброєнь містом Севастополь.