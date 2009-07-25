Харків не вірить, що президентські вибори змінять ситуацію в країні

Більшість (63,2%) харків`ян вважають, що майбутні президентські вибори жодним чином не вплинуть на ситуацію в країні.

Як повідомили УНІАН у Харківській філії Інституту проблем управління імені Горшеніна, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в Харкові.

Дві третини (67,6%) респондентів не пов`язують своє благополуччя з голосуванням на майбутніх виборах.

Разом з тим, 68,5% городян вважають, що майбутній Президент повинен вивести Україну з кризи. Серед інших його завдань називалися наведення порядку й боротьба з корупцією і злочинністю (48,5% і 42,3% відповідно). Водночас захист демократії і свободи слова виявився найменш пріоритетним. За неї висловилися лише 15,8% опитаних.

Третина (32,8%) харків`ян вважають, що повноваження Президента необхідно розширити. За їх скорочення висловилися 15,8% респондентів, ще 17,3% взагалі запропонували ліквідувати інститут президентства.

Під час голосування за кандидата в Президенти найбільше неприйняття у опитаних викликала б особа, замішана в корупційному скандалі або яка має кримінальне минуле. Так, за претендента на пост глави держави, замішаного в корупційному скандалі, не проголосували б 67,6% харків`ян, за «кримінального бізнесмена» не віддали б голоси 61,9% опитаних, а за того, що має судимість - 60,1% респондентів.

Довідка УНІАН. Експрес-опитування "З яким настроєм харків`яни підуть на президентські вибори" Харківський філіал Інституту Горшеніна провів 18-19 липня 2009 р. Його респондентами були 600 харків`ян віком більш як 18 років.