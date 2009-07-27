Сьогодні Ющенко зустрінеться з головою Російської православної церкви

З 27 липня по 5 серпня до України здійснить архіпастирський візит предстоятель Російської православної церкви Патріарх Московський КИРИЛ.

Як повідомляє офіційний сайт Президента України, у понеділок, 27 липня, планується зустріч глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА з Патріархом КИРИЛОМ та членами Священного синоду РПЦ.

У ході зустрічі планується обговорити питання державно-церковних відносин, внутрішні проблеми єдності українського православ`я в контексті міжправославного діалогу, започаткованого торік під час святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Зустріч має відбутися напередодні свята рівноапостольного князя Володимира та Дня Хрещення Руси-України.

Після зустрічі В.ЮЩЕНКА з Патріархом КИРИЛОМ та членами Священного синоду РПЦ відбудеться покладання вінків главою держави і Предстоятелем Російської православної церкви до Могили Невідомого солдата та горщиків зі свічками - до Меморіалу пам`яті жертв Голодомору 1932 -1933 років в Україні.