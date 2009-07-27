Релігійні лідери застерігають Патріарха Кирила від політичних заяв

Релігійні лідери висловлюються за незалежність українського Православ’я та застерігають Патріарха КИРИЛА від політичних заяв.

Про це йдеться у заявах Предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА (ДЕНИСЕНКА), Митрополита УАПЦ МЕФОДІЯ та глави Української Греко-католицької церкви, верховного архієпископа, кардинала Любомира ГУЗАРА з нагоди візиту в Україну глави РПЦ Патріарха КИРИЛА.

У заяві Патріарха ФІЛАРЕТА зазначається: «у Московського патріарха в Україні є паства, яка визнає його своїм духовним пастирем. І ми шануємо право Російського патріарха молитися разом з паствою, проповіддю та спілкуванням настановляти її у християнських чеснотах. Адже конституційне право на свободу совісті й віросповідання, рівність всіх конфесій перед державним законом – важливі здобутки української демократії, які всі ми маємо поважати і відстоювати».

На думку Предстоятеля УПЦ КП, “разом з церковними справами Російський патріарх буде прагнути облаштувати і справи політичні”. “Бо хоча на патріаршому престолі Москви владика Кирил перебуває лише півроку, насправді саме він як керівник Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату протягом останніх майже двадцяти років значною мірою провадив політику РПЦ щодо України. Саме на ньому лежить велика частина відповідальності за розділення Української Церкви у 1992 р. і за те, що воно триває й досі. Він несе відповідальність за використання структур Московського патріархату в Україні як знаряддя російської державної політики», - застерігає Патріарх ФІЛАРЕТ.

«Виступи й заяви Патріарха КИРИЛА щодо України переконують – він їде до нас не тільки для того, щоб служити і молитися. Він їде продовжувати ту справу, яку звершував два останніх десятиліття. Він їде пропагувати політичний проект інтеграції України в Росію, пропагувати повернення до тієї єдності під владою Кремля, якої, з благословення Божого і з волі народу, Україна позбулася у 1991 році. В устах патріарха Кирила, як і в устах багатьох російських політиків, цей політичний проект може носити різні назви: «Свята Русь – Росія, Україна і Білорусь», «історична Русь», «східнослов’янська цивілізація», «єдність православних народів». Але під різними назвами криється одна сутність – позбавлення України її незалежності», - стверджує глава УПЦ Київського патріархату.

«На підставі Апостольських правил та інших церковних канонів, історичних прецедентів та традицій Церкви кожен православний народ, що має політичну незалежність і власну державу, має право на свою Помісну, тобто автокефальну, адміністративно незалежну Церкву. Сама Російська Церква є і Помісною, і автокефальною, проте вперто не визнає права на такий статус за Церквою Українською, хоча християнство прийшло в землі нинішньої Росії з Києва, а не навпаки», - заявляє Святійший ФІЛАРЕТ.

Він підкреслює: “Ми не пропагуємо ненависті до росіян чи Російської держави, як нам це закидають опоненти. Ми лише критично ставимося до дій нинішньої російської політичної і церковної влади, що прагне позбавити Україну незалежності. Український і російський народи ми вважаємо братніми народами, які повинні жити в мирі, як добрі сусіди. Ми маємо багато спільних сторінок історії, ми є носіями схожих мов і близьких культур. Між нами не повинно бути ворожнечі й протистояння».

«Київський патріархат не братиме участі в акціях протесту. Як Церква ми будемо молитвою і богослужінням 27 і 28 липня відзначати 1021-шу річницю Хрещення Київської Руси-України і свято рівноапостольного князя Київського Володимира Хрестителя. Ми будемо просити Бога благословити Українську землю, народ і державу миром, єдністю, духовним і суспільним процвітанням. Ми будемо молитися про подолання розділення Української Церкви. Ми будемо молитися за патріарха КИРИЛА, щоб Господь схилив його серце до пошуку справжнього порозуміння між Російською і Українською Церквами. Ми будемо молитися про мир і добросусідство між Україною і Росією. Ми закликаємо до цієї молитви всю нашу паству і всіх православних християн України», - повідомляє глава УПЦ КП.

«З метою пошуку конструктивних шляхів подолання церковного розділення і утворення в Україні єдиної Помісної Правосланої Церкви, цим Зверненням ми ще раз публічно сповіщаємо про нашу готовність в часі візиту патріарха КИРИЛА провести зустріч або на рівні Предстоятелів наших Церков, або на рівні повноважних делегацій», - йдеться також в заяві.

У свою чергу Предстоятель Української автокефальної православної церкви, Митрополит МЕФОДІЙ (КУДРЯКОВ), звертаючись до пастви та духовенства, закликав їх «з розумінням та толерантністю поставитися до високого церковного гостя, який подорожуватиме Україною». Митрополит МЕФОДІЙ також висловив очікування, які покладає на візит Московського Патріарха. «Ми молимося, аби ця проща до святої київської землі стала для нового Предстоятеля Руської Церкви точкою відліку для вироблення нової – вільної від ідеологічних стереотипів – позиції Московського патріархату стосовно українського церковного питання», - йдеться у заяві Предстоятеля УАПЦ.

Митрополит МЕФОДІЙ у заяві також визначив своє бачення можливості подолання розколу між християнами України, зазначивши, що Патріарх Московський під час візиту в Україну також зможе переконатися в тому, що «єдиним реальним шляхом подолання розколу є повноцінний міжюрисдикційний діалог та створення в Україні єдиної помісної Православної Церкви».

Зазначивши, що «повна канонічна незалежність – це не розділення православних народів України та Росії, а, навпаки, оптимальний спосіб об’єднання усіх православних християн України довкола спільної Євхаристійної Чаші», Предстоятель УАПЦ закликав РПЦ та російське суспільство в цілому «до діалогу та поваги до нашого культурного, церковного та державного суверенітету». Як відзначив Митрополит, УАПЦ «з належною пошаною ставиться до УПЦ під омофором Блаженнішого Митрополита ВОЛОДИМИРА» і «поважає бажання та право священноначалія та вірних цієї Церкви запросити до України Святішого Патріарха Московського та розділити з ним радість молитви та спілкування».

Глава УГКЦ, кардинал ЛЮБОМИР (ГУЗАР), коментуючи візит в Україну Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА, зазначив: «Він приїжджає до віруючих, які йому доручені, і це дуже природно. Українська Православна Церква під керівництвом Блаженнішого Митрополита ВОЛОДИМИРА радіє його приїзду. Вони з ним тісно пов’язані. Він – Предстоятель, Патріарх, і це радісний момент для віруючих цієї Церкви. Але ми повинні запитати себе: він приїжджає відвідати Україну чи відвідати своїх віруючих?».

За словами голови УГКЦ, «ми радіємо за наших братів, членів УПЦ (МП), що їх відвідує їх Глава, але мене особисто або нашу церкву такий візит мало торкається. Якщо хтось хоче піти, послухати його, помолитися з ним, у мене немає для наших віруючих жодних застережень. Сам візит – нормальна церковна практика».

На думку кардинала ЛЮБОМИРА, небезпека полягає в тому, що Українська Православна Церква може стати знаряддям, за допомогою якого Росія хотіла б не допустити повної самостійності України. «Не є таємницею те, що Росія хоче зберегти Україну під своїм впливом, що вона не погоджується з нашими прагненнями як держави і як народу. Адже ми, як я це бачу, прагнемо бути хорошими сусідами, співпрацювати, поважати один одного, але як партнери - не як частина Росії, а як незалежна Українська держава, що має такого сусіда як Російська держава, з якою торгує, обмінюється інтелектуальними й іншими дарами, але при цьому зберігає свою ідентичність. Якщо Церква, не дай Боже, стане засобом утримання України як частини Російської держави, то це дуже небезпечна гра. На мій погляд, Церква не повинна цього робити. Церква в Україні повинна бути українською, хоча вона й співпрацює з Московським Патріархатом».