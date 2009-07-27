Конфлікт у Львові: комуністи погрожують розказати Платіні

На Меморіальному комплексі «Пагорб Слави» на вулиці Пасічній у Львові відбулися урочисті заходи з нагоди 65-ї річниці визволення Львова від німецько-фашистських загарбників. Після покладання вінків та квітів до могил полеглих визволителів Львова керівництвом Львівської ОДА, Львівської обласної та міської ради, розпочався мітинг лівих сил та ветеранських організацій міста, в якому взяли участь представники КПУ, ПСПУ, партії «Руський блок», які розгорнули на центральній алеї Меморіалу Георгіївську стрічку довжиною у кілька десятків метрів.

Під час мітингу 1-й секретар Львівського обкому Комуністичної партії України Олександр КАЛИНЮК заявив, що сьогодні ними було виявлено «черговий акт вандалізму – понівечений Постамент «Батьківщина-мати», під яким знаходиться братська могила 30 воїнів-визволителів Львова».

«Щороку у Львові, певними політичними силами цілеспрямовано плануються і втілюються в життя провокаційні випади проти історії, проти минулого наших батьків і дідів. Вандали нищать, розкурочують пам‘ятники радянським воїнам-визволителям не без мовчазного потурання місцевої влади, яка не проти того, щоб взагалі демонтувати ці пам‘ятники. Сьогодні ми виявили, що з Постаменту «Батьківщина-мати» було демонтовано, при цьому частково пошкодивши саму основу, близько 7 метрів бронзової стрічки. Це вже не перший випадок вандалізму щодо цього пам’ятника, з якого було раніше викрадено бронзову таблицю з написом», - заявив О.КАЛИНЮК.

Лідер львівських комуністів наголосив на тому, що «місцева влада нехтує законом, який зобов’язує її утримувати в належному стані цей меморіал» і заявив, що комуністи звертатимуться до прокуратури та інших правоохоронних органів для того, щоб до відповідальності були притягнуті посадовці, які відповідають за збереження меморіалу. За його словами, акція була ретельно спланована саме до річниці святкування, оскільки, «ще тиждень тому гірлянда була на місці».

Учасники мітингу ухвалили звернення до міського голови Львова Андрія САДОВОГО з вимогою «негайного впорядкування поховань радянських воїнів та належного забезпечення їх охорони». Також автори звернення визначили для міського голови Львова кінцеву дату, до якої він повинен впорядкувати всі солдатські поховання у Львові – до дня визволення України від німецьких загарбників, тобто, за їх словами, до 28 жовтня 2009 року.

У разі невиконання озвучених вимог, комуністи спільно з прогресивними соціалістами, партією «Руський блок» та рядом ветеранських організацій, вдадуться до акцій протесту «проти проведення у Львові фінальної частини Євро-2012».

«Ми вже сьогодні формуємо пакет фото та відеоматеріалів про стан військових поховань у Львові, який буде найближчими днями направлено із відповідним зверненням до Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ. Ми будемо просити Мішеля ПЛАТІНІ відмовити Львову у праві приймати матчі Євро-2012 через ганебний стан військових поховань та нехтування пам‘яттю минулого з боку міської влади Львова і міського голови Андрія САДОВОГО», - заявив О.КАЛИНЮК.