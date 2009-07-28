Проповідь Кирила у Лаврі: ні слова про політику (фото)

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ закликав молитися православних християн за подолання розколу і возз`єднання тих, хто сьогодні «перебуває поза рятівною огорожею нашої Церкви і єдності» з канонічною Українською православною церквою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Патріарх сказав, звертаючись до віруючих під час Божественної літургії в Києво-Печерській Лаврі в день пам`яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Також, звертаючись до віруючих, предстоятель Російської православної церкви нагадав, що означає в житті кожної людини віра, любов, добро, милосердя і порятунок. І закликав православних будувати своє життя і життя країни на основі Євангельських цінностей і любові до миру.

Крім того, Святійший нагадав роль князя Володимира у становленні християнства в Київській Русі, відповідно в Україні і в Росії, наголосивши, що саме хрещення Володимира стало тією подією, яка привнесла в життя людей світло і благодать.

«Після хрещення він став князем, якого народ почав називати Красним Сонечком», - відзначив він.

Крім того, Патріарх відзначив роль Володимира в єднанні всіх народів, які населяли Київську Русь, відзначивши, що приклад князя актуальний і нині.

Зокрема, Святійший наголосив важливість смирення для християнина.

Про політику Патріарх не сказав ані слова.

Після святкового богослужіння Патріарх КИРИЛ привітав Митрополита ВОЛОДИМИРА з Днем ангела, вручивши хрест і панагію. Також він нагадав про наступництво свого служіння від київських первосвятителей. Він наголосив, що після інтронізації в січні цього року прийняв саме з рук глави канонічної Української православної церкви Московського патріархату митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА знак духовної влади – стародавній посох митрополита Київського і всієї Русі Петра.

Патріарх повідомив про важливість перебування на київській землі – «звідки пішла Руська земля, стверджувалось і розповсюджувалось» - особисто для нього, ще раз наголосивши, що його візит має винятково архіпастирський характер.

Як зазначив Патріарх, присутність тисяч віруючих і духовенства з України, Росії, близького і далекого зарубіжжя, свідчить про те, що «прагнення до братської православної єдності не вичерпалося».

У літургії взяли участь предстоятель УПЦ МП ВОЛОДИМИР і більш як 60 архієреїв з України, Росії, Білорусі, Грузії і Молдови. На святкову службу прийшли лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, народні депутати України від ПР Нестор ШУФРИЧ, Юрій БОЙКО, Василь ГОРБАЛЬ, Михайло ПАПІЄВ й інші політики.

Фото УНІАН