Висланий з Києва російський дипломат залишив Україну

Російський дипломат Володимир Лисенко, висилки якого зажадав офіційний Київ, залишив територію України. Про це повідомив РосБізнесКонсалтингу прес-аташе посольства РФ в Україні Олег Гришин.

Українська сторона вимагала 23 липня 2009 р., щоб радник російського посольства в Києві В.Лисенко, який опікається питаннями перебування Чорноморського флоту РФ у Криму, залишив територію України до 29 липня 2009 р.

У ЗМІ також з`явилася інформація про те, що влада України вимагає висилки ще одного російського дипломата, генерального консула РФ в Одесі Олександра Грачова.