Хто з Нашої України та БЮТ голосував за відставку Тарасюка (список)
12:59, 01 грудня 2006Політика
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Дані поіменного голосування
Із 247 голосів, що були віддані Верховною Радою на користь відставки з займаної посади міністра закордонних справ Бориса Тарасюка, 2 голоси дала фракція президентської Нашої України. Згідно з підсумками поіменного голосування, оприлюдненими на офіційному веб-порталі Верховної Ради, це: Володимир Заплатинський та Олександр Волков.
Водночас за відставку Тарасюка також проголосували 4 із вчорашніх 18-ти організаторів демаршу у БЮТ: Михайло Гладій, Олександр Єдін, Максим Луцький та Василь Хмельницький.
Всі перераховані нардепи (разом із ще одним БЮТівцем – Дмитром Крючковим) також голосували й за включення до порядку денного ВР розгляду кадрових питань.
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