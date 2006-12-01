Хто з Нашої України та БЮТ голосував за відставку Тарасюка (список)

Із 247 голосів, що були віддані Верховною Радою на користь відставки з займаної посади міністра закордонних справ Бориса Тарасюка, 2 голоси дала фракція президентської Нашої України. Згідно з підсумками поіменного голосування, оприлюдненими на офіційному веб-порталі Верховної Ради, це: Володимир Заплатинський та Олександр Волков.

Водночас за відставку Тарасюка також проголосували 4 із вчорашніх 18-ти організаторів демаршу у БЮТ: Михайло Гладій, Олександр Єдін, Максим Луцький та Василь Хмельницький.

Всі перераховані нардепи (разом із ще одним БЮТівцем – Дмитром Крючковим) також голосували й за включення до порядку денного ВР розгляду кадрових питань.