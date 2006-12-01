Запорізький мер та секретар міськради призначили кожний свою сесію

Мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ і секретар Запорізької міськради Юрій КАПТЮХ призначили різні дати проведення сесії міськради, що не відбулася 15 листопада через відсутність домовленостей з кадрового питання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, Є.КАРТАШОВ скликає 6-у сесію Запорізької міськради на 6 грудня, а Ю.КАПТЮХ видав розпорядження секретаря Запорізької міської ради, якою сесія скликається на 1 грудня.

Що стало причиною призначення мером і секретарем міськради різних дат проведення сесії, в прес-службі однозначно відповісти не змогли, зазначивши лише, що "сьогодні на апаратній нараді мер висловив припущення, що секретар міськради Ю.КАПТЮХ пожартував, оголосивши про скликання сесії 1 грудня, оскільки не мав на це повноважень".

Причина такої заяви - визначення місцевого суду Орджонікідзевського району Запоріжжя від 28 листопада 2006 р., яким на забезпечення адміністративного позову Є.КАРТАШОВА до Ю.КАПТЮХА секретарю міськради заборонено "видавати розпорядження, направлені на скликання, проведення (продовження) сесій Запорізької міськради до ухвалення рішення за адміністративним позовом", відзначили в прес-службі.

Аналогічні ухвали цей самий суд вже виносив 23 жовтня, 24 жовтня і 9 листопада 2006 року.

У той же час, депутати Запорізької міськради від Партії регіонів і представники громадської організації «Запоріжжя – наше місто» стверджують, що періодична подача Є.КАРТАШОВИМ позовних заяв у суд - не що інше як спроба відкласти на максимально довгий термін проведення чергової сесії міськради, на якій депутати планують внести істотні зміни до складу виконкому міськради й замінити заступників. Депутати також стверджують, що "відстрочення необхідні Є.КАРТАШОВУ для того, щоб вирішити зі старою командою питання, що, безумовно, йому не дозволить вирішити в потрібному ключі новий склад виконкому й заступників". Такими "питаннями" депутати міськради, називають, у першу чергу, питання, що стосуються продажу земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності, частина яких дійсно була в останній місяць реалізована за рішенням виконкому міськради через аукціони.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада скликана мером Запоріжжя Є.КАРТАШОВИМ сесія міськради не відбулася через суперечності мера і депутатів міськради з кадрового питання.

Згідно з офіційними даними, сесія була перенесена "у зв`язку з необхідністю проведення додаткових консультацій з іншими фракціями з питань порядку денного". Того ж дня Є.КАРТАШОВ заявив, що головне питання, щодо якого проводяться додаткові консультації - кадрове.

"Головне питання - формування виконавського комітету міської ради", - повідомив Є.КАРТАШОВ, відзначивши, що у зв`язку з тим, що сьогодні домовленостей досягти не вдалося, прийнято рішення про продовження проведення подальших консультацій.

Протистояння з кадрових питань між мером Запоріжжя і міськрадою триває вже більше 8 місяців. Його результатами стали ряд судових позовів, зрив сесій, ухвала суду, що забороняє секретарю Запорізької міськради скликати і проводити сесії, ухвалення депутатами за відсутність мера рішення про розпуск виконкому Запорізької міськради і звільнення з посад всіх заступників міської голови, а також виключення Є.КАРТАШОВА зі складу Партії регіонів, представники якої мають в Запорізькій міськраді абсолютну більшість.

За неофіційними даними на сьогоднішній день, Є.КАРТАШОВ дав згоду на звільнення з посад заступників міського голови Валерія ЧЕРКАСКИ і Владислава ГАЛЬЦОВА, діяльність яких викликала найбільшу кількість нарікань із боку депутатського корпусу. В.ЧЕРКАСКА був призначений заступником голови Запорізької ОДА.