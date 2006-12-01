За наводкою Москаля у кримських чиновників перевіряють дипломи

Прокуратура Автономної Республіки Крим в даний час проводить перевірку достовірності дипломів кримських чиновників всіх рангів - починаючи від чиновників районних рад і закінчуючи членами уряду і депутатами парламенту АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"У відповідності із завданням Генеральної прокуратури України перевірка проводиться відносно всіх чиновників - як керівників районної ланки, так і чиновників Ради міністрів і Верховної Ради автономії", - повідомив В.ШЕМЧУК.

За його словами, необхідність такої перевірки обумовлена тим, що останнім часом в автономії було виявлено багато підроблених дипломів чиновників різних служб. "Прокуратурою Центрального району (Сімферополя - УНІАН) цього року було розслідувано 11 кримінальних справ за фактом використання свідомо неправдивих дипломів. Це стосувалося Центру зайнятості, - повідомив В.ШЕМЧУК. - Надалі це послужило приводом для того, щоб розвивати цю тему і проводити перевірку в інших державних організаціях".

Кажучи про чиновника Ленінської райради (голова райради Анатолій ПЕТРИЩЕВ висувався на посаду голови Ленінської райдержадміністрації і надав в Секретаріат Президента України фальшивий диплом про вищу освіту - УНІАН), В.ШЕМЧУК зазначив, що в даний час цим питанням займається кримська міліція. "Сьогодні матеріали направлені в Головне управління МВС України в Криму, - сказав прокурор Криму. - В даний час ми ставимо питання про те, що диплом був підроблений. Нам треба встановити, де знаходиться цей диплом і хто його підроблював".

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада Постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ закликав міліцію і прокуратуру автономії провести перевірку достовірності дипломів про вищу освіту представників влад автономії - міністрів і членів Ради міністрів АРК, депутатів Верховної Ради Криму, керівництва районних рад і райдержадміністрацій.

Як відзначав Г.МОСКАЛЬ, необхідність такої перевірки обумовлена випадком з головою Ленінської районної ради А.ПЕТРИЩЕВИМ, який, висуваючись на посаду голови Ленінської райдержадміністрації, надав у Кабінет Міністрів і в Секретаріат Президента України фальшивий диплом. Г.МОСКАЛЬ просив прокурора АРК порушити кримінальну справу і провести розслідування за фактом представлення А.ПЕТРИЩЕВИМ фальшивого диплома.