Генерал СБУ Кравченко констатує повернення кучмізму

Цього тижня Віктор Ющенко звільнив з посади голови СБУ Ігоря Дріжчаного й наступного дня призначив його заступником секретаря РНБОУ. Для деяких політичних сил це звільнення стало несподіванкою, для суспільства така перестановка залишається незрозумілою. Що чекає Службу безпеки з новим керівником, хто може її очолити, ми спробували дізнатися в генерала СБУ Валерія Кравченка, відомого зі скандалу 2004 року, коли генерал публічно заявив про те, що керівництво СБУ (ще за президентства Леоніда Кучми) доручило йому стежити за українськими опозиційними політиками під час їх перебування за кордоном.

Практично відразу після звільнення Дріжчаного з’явилися версії щодо його можливого наступника. Хто може очолити СБУ, враховуючи що Верховна Рада має затверджувати подану Президентом кандидатуру?

Я чув про кандидатури Володимира Радченка (двічі очолював СБУ.– Авт.) та Миколи Маломужа (генерал-полковник, голова Служби зовнішньої розвідки України. – Авт.).

Про Радченка можу сказати, що це – професіонал, опер від Бога. Людина, яка добре знає роботу спецслужби. Але траплялося так, що його намагалися використовувати в політичних цілях. Та коли такий момент приходив, Радченко йшов з посади. Можливо, зараз буде його третє пришестя.

Останнім часом бачимо, що керівник СБУ не тримається на посаді більш як рік. Я навіть не уявляю, як новий керівник спецслужби за цей час вникає в роботу служби. За три роки було вже четверо, і при кожному починається реформування, і всі – від рядових співробітників до керівників – перебувають у стані реформи. Спецслужба фактично перестає працювати. А незабаром голова служби йде, і реформа закінчується. Цього разу, гадаю, відбудеться те саме.

Оперативному складу СБУ давно набридли всі реформи й переатестації, що відбуваються з приходом нового керівника, звільнення тих, хто не подобається, під виглядом скорочення...

А як би мало бути? Ви ж розумієте нинішні реалії...

Для початку, керівництво країни має чітко уявляти можливості спецслужби. Для чого вона взагалі існує? Звичайно, не для політичних ігор. Коли Президент уже зрозуміє, він має поставити завдання. Я не пам’ятаю, щоб Президент Кравчук чи Кучма чітко розуміли роботу СБУ. Вони навіть побоювалися служби. А Президент має керувати нею, ставити завдання й вимагати їх виконання.

Здається, Кучма добре знав, для чого йому СБУ...

Так, він міг використовувати її для роботи з опозицією, наприклад. Але якщо в цьому полягає її робота, тоді яка ж у нас держава? Якщо це – Ірак часів Хусейна – тоді зрозуміло. Але ж ми говоримо про те, що рухаємося до Європи та будуємо демократичну державу...

Чи залишається СБУ політичним інструментом у руках влади?

Не думаю... Скажімо, спокуса використовувати СБУ проти опозиції є завжди. Щонайменше – мати свою людину в силових відомствах. Коли в країні неспокійно, політики спираються передусім на “своїх людей”.

Але жодне силове відомство не хоче бути політизованим і стояти на боці тієї чи іншої політичної сили. І, коли політики намагаються використовувати СБУ чи МВС у своїх інтересах, то не виграють ні вони самі, ні – тим більше – відомство. Від цього співробітники втрачають професіоналізм і орієнтацію.

Як Ви оцінюєте роботу Олександра Турчинова та Ігоря Дріжчаного на посаді голови СБУ?

Як оцінити роботу Турчинова? Опер-склад непогано до нього ставився, він ніби тихо працював. Якщо політик очолює СБУ, заступники в нього мають бути професіонали, виконували свої функції.

Дріжчаного я практично не знаю, окрім тої справи проти мене, яку він курирував (після гучної заяви Кравченка про протиправні накази у 2004 році. – Авт.). А щодо його звільнення... Щось говорили про його стосунки з Балогою, ще з кимсь із президентської команди, можливо, причина криється в цьому.

Зараз міняється керівництво МВС та СБУ. Чи можна чекати, що Україна повернеться до часів кучмізму, коли за допомогою силовиків вирішувалося чимало політичних питань?

Ми вже давно повернулися до тих часів. Варто хоча б звернути увагу на те, як швидко в нас розвивається рейдерство. Та ще й, повторюся, ситуація в країні нестабільна. А тому політикам вигідно мати своїх силовиків.

Розмовляв Дмитро Стаховський