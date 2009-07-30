Янукович-молодший показав свою наречену (фото)

Газета « Сегодня » публікує подробиці про особу майбутньої дружини депутата-регіонала Віктора Януковича, молодшого сина лідера Партії регіонів (весілля заплановано на серпень).

Як розповів сам Віктор Янукович мол., його обраниця закінчила Донецький державний університет управління, одержавши диплом магістра за фахом «правознавство». Зараз працює юрисконсультом, правда, Янукович не уточнив, де саме — в Києві чи в Донецьку. «Якщо чесно, не зовсім розумію, чому це викликає такий величезний інтерес. Як будь-яка нормальна людина, що перебуває в політиці, завжди хотів і триматиму свою сім`ю подалі від бруду і провокацій», — пояснив він свою неговіркість. «Батьки у Ольги звичайні, милі люди», — так він охарактеризував своїх майбутніх тестя і тещу.

«Весілля скоро, людей буде небагато, тільки близькі.», - розповів син головного регіонала - «Медового місяця, як такого, не буде, оскільки в країні складна ситуація і у мене багато роботи. Звичайно, поїдемо відпочити, але ненадовго. Виїжджати з країни не збираємося. Що стосується весільного костюма, то до нього, як і до одягу в цілому, я ставлюся просто, тому нічого особливого не планую».