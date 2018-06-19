Найвпливовіші люди регіонів

Губський, Ахметов, Петро Ющенко, Балога... 7 нашоукраїнців, 5 бютівців, 4 регіонали... Тижневик “Коментарі” визначив найвпливовіших людей в областях України...

Першими номерами в списках найвпливовіших людей регіонів України стали лише п’ять керівників обласних/міських державних адміністрацій – Олексій Гаркуша (Миколаївська ОДА), Арсен Аваков (Харківська ОДА), Олександр Черевко (Черкаська ОДА), Леонід Черновецький (КМДА) та Сергій Куніцин (Севастопольська МДА). Про це повідомляє тижневик «Коментарі», посилаючись на результати проведеного ним опитування депутатів обласних рад, голів РДА, мерів обласних та районних центрів, керівників правоохоронних органів, бізнесменів відповідних регіонів України.

У 14 областях списки найвпливовіших очолили політики та бізнесмени національного рівня. У трьох областях найвпливовішими визнано мерів обласних центрів. Це Євген Карташов (Запорізька область), Едуард Гурвіц (Одещина) та Микола Федорук (Чернівецька область). У двох регіонах – на Чернігівщині та Херсонщині – найвпливовішими людьми названо голів обласних рад. Кримський рейтинг очолив депутат кримського парламенту і президент Федерації боксу АРК Олександр Мельник. На Львівщині перше місце віддали главі українських греко-католиків Любомирові Гузару, а на Тернопільщині – віце-губернаторові Андрію Фліссаку, високе місце якого «Коментарі» пояснюють зв’язками з Віктором Ющенком (обидва майже в один час навчалися в Тернопільському наргоспі, а за прем’єрства Ющенка Фліссак був заступником голови облдержадміністрації з економічних питань).

Що ж до партійної приналежності лідерів регіональних рейтингів впливовості, то серед них 7 «нашоукраїнців» (якщо рахувати членів політради «Нашої України» Едуарда Гурвіца та Володимира Шандру), 5 «бютівців», 4 «регіонали» (якщо рахувати безпартійного члена Блоку «За Януковича» Олександра Мельника), по одному представнику Народної партії та «Єдиного центру». Решта формально є позапартійними.

Олігархи, відзначають «Коментарі», очолили рейтинги в трьох регіонах. Рінат Ахметов, як того й слід було очікувати, став беззаперечним лідером на Донеччині. Водночас Ігор Коломойський очолив списки найвпливовіших людей на Дніпропетровщині та Івано-Франківщині. Серед так званих «молодоолігархів» відзначився Богдан Губський, що очолив список найвпливовіших людей на Київщині та ввійшов до першої п’ятірки найвпливовіших у Києві та Черкаській області. На Кіровоградщині перше-друге місця поділили Олександр Третьяков та Ігор Шаров. А на Полтавщині перемогу святкував Костянтин Жеваго.

Якщо ж судити за суто кількісним представництвом головних політсил у регіональних топ-20, топ-30 чи топ-50, то, за даними опитування «Коментарів», представники «Нашої України» домінують у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській областях, «бютівці» – у Волинській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій. Партія регіонів кількісно найбільше представлена на Донеччині, Луганщині, Миколаївщині, Херсонщині та в АР Крим. (Утім, окрім Донеччини, у перших п’ятірках цих регіонів присутні і «бютівці», і «нашоукраїнці».)

Представники БЮТ і «Нашої України» майже порівну представлені в рейтингах впливовості Житомирщини й Сумщини. Серед найвпливовіших людей Дніпропетровщини та Запоріжжя приблизно порівну «регіоналів» і «бютівців», а на Харківщині – «нашоукраїнців» і «регіоналів». У Закарпатській області домінують представники «Єдиного центру», у Києві – члени команди чинного мера. У списку найвпливовіших Одещини майже порівну представлені представники команди Едуарда Гурвіца та «регіонали», хоча перші, за даними опитування, посідають вищі місця.

Практично в усіх областях у других чи третіх десятках опинилися церковні ієрархи. За винятком кількох регіонів до першої десятки, не кажучи вже про п’ятірку, не потрапили керівники силових відомств.

Що ж до авторитетності українських інтелектуалів, діячів освіти, науки та мистецтва, то до рейтингів потрапили переважно ті з них, хто поєднує свою наукову чи мистецьку активність з адміністративними функціями, політикою чи бізнесом. Серед таких можна назвати ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Юрія (4-е місце), ректора Харківської національної юридичної академії Василя Тація (10-е місце), ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського (34), художнього керівника Театру ім. Лесі Українки та депутата Київради Михайла Рєзніковіча (33) та ін. Власне, вільних художників чи інтелектуалів серед майже семисот найвпливовіших людей в Україні лише двоє – івано-франківець Юрій Андрухович (20-е місце) та «одесит» Михайло Жванецькій (18 місце).

Довідка. Як уточнили в редакції «Коментарів», опитування проводилося серед 8000 респондентів, серед яких були всі депутати обласних рад, міських рад обласних центрів, керівники міст, областей, найвідоміші люди на місцях, тобто decision-makers. Кожному з них було запропоновано заповнити одну регіональну анкету, суть якої полягала в тому, щоб пронумерувати за рівнем впливовості регіональних діячів. При цьому, якщо в області пропонувалося вибрати 20 найвпливовіших діячів, то на вибір давалося 40 прізвищ, якщо 30 діячів, то респонденти могли вибирати з-поміж 50 осіб, 40 діячів — з-поміж 70-ти. До цього рейтингу редакція «Коментарів» свідомо не включила керівництво держави.

Лідери регіональних рейтингів впливовості (за даними опитування тижневика «Коментарі»)

1. Київська область – Богдан Губський, народний депутат від БЮТ.

2. Київ - Леонід Черновецький, мер Києва, голова КМДА.

3. Тернопільська область – Андрій Фліссак, перший заступник голови ОДА.

4. Полтавська область – Костянтин Жеваго, народний депутат від БЮТ.

5. Черкаська область – Олександр Черевко, голова ОДА, голова облорганізації НСНУ.

6. Львівська область – Любомир Гузар, глава УГКЦ.

7. Рівненська область – Олександр Абдуллін, народний депутат від БЮТ.

8. Харківська область – Арсен Аваков, голова ОДА, депутат облради від «Нашої України».

9. Житомирська область – Сергій Пашинський, народний депутат від БЮТ, керівник облорганізації «Батьківщина».

10. Хмельницька область – Володимир Шандра, міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

11. Дніпропетровська область – Ігор Коломойський, співвласник групи «Приват».

12. Кіровоградська область – Олександр Третьяков, народний депутат від НУ–НС.

13. Вінницька область – Олексій Порошенко, генеральний директор компанії «Укрпромінвест», депутат облради від НУ–НС.

14. Волинська область – Ігор Єремеєв, співвласник групи «Континіум».

15. АР Крим – Олександр Мельник, президент Федерації боксу АРК, депутат ВР АРК від Блоку «За Януковича».

16. Миколаївська область – Олексій Гаркуша, голова ОДА, голова облорганізації Народної партії

17. Донецька область – Рінат Ахметов, народний депутат від ПР.

18. Сумська область – Петро Ющенко, народний депутат від НУ–НС.

19. Запорізька область – Євген Карташов, міський голова Запоріжжя.

20. Херсонська область – Володимир Демьохін, голова обласної ради, голова облорганізації Партії регіонів.

21. Івано-Франківська область – Ігор Коломойський, співвласник групи «Приват».

22. Одеська область – Едуард Гурвіц, міський голова Одеси.

23. Чернігівська область – Наталія Романова, голова Чернігівської облради, депутат від БЮТ, голова облорганізації УСДП.

24. Чернівецька область – Микола Федорук, міський голова Чернівців.

25. Севастополь – Сергій Куніцин, голова Севастопольської МДА.

26. Луганська область – Олександр Єфремов, народний депутат від ПР, голова облорганізації ПР.

27. Закарпатська область – Віктор Балога, член президії партії «Єдиний центр».