Зленко: висилання дипломатів - крайнощі, які нагадують холодну війну

Сучасна українська дипломатія не повинна повертатися до стереотипів “холодної війни”.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив колишній міністр закордонних справ України Анатолій ЗЛЕНКО, коментуючи, зокрема, сучасний стан українсько-російських відносин, які загострилися після останніх події навколо висилання дипломатів з обох країн.

На думку А.ЗЛЕНКА, ситуація, яка зараз склалася в українсько-російських відносинах, і наслідки, до яких вона призвела, знаходять своє віддзеркалення у дипломатичних кроках, до яких сьогодні вдаються дві країни.

“Я не хочу аплодувати з нагоди загострення цих відносин та доведення їх до крайнощів, в результаті чого відбуваються такі вже крайні речі, як висилання дипломатів з однієї та іншої сторони. Це, звичайно, не сприяє, щоб наші добросусідські відносини розвивалися на передбачених і прогнозованих засадах”, - сказав дипломат, додавши, що “звичайно, є речі, які не можна допускати, проходити повз них”.

“Звичайно, на це має бути відповідна реакція. Ця реакція зроблена”, - констатував він.

Водночас екс-міністр закордонних справ зауважив, що йому важко давати оцінку, чи все зроблено для запобігання таким крайнощам, як висилання дипломатів.

“Проте, як дипломат, вважаю, що у будь-якому разі повинен бути застосований той дипломатичний інструментарій, який ще можна застосувати. Йдеться про переговори, бесіди, обмін нотами та інші заходи, які могли б запобігти тим діям, які вже вчинили дві сторони”, - переконаний А.ЗЛЕНКО.

Він зазначив, що у міжнародній практиці нерідко виникають ситуації, коли вдаються до таких крайніх заходів, але, наголосив А.ЗЛЕНКО, він особисто завжди докладав усіх зусиль, і це повинна робити вітчизняна дипломатія, щоб до таких крайнощів не вдаватися.

“Але відбулося те, що відбулося. Тому хочу сказати, що це не буде сприяти подальшому взаєморозумінню, це не відповідає статусу стратегічного партнерства, який встановлений між Україною та Російською Федерацією, а також це не відповідає настроям більшості самих українців і росіян”, - сказав він.

На думку А.ЗЛЕНКА, застосування таких засобів і заходів сьогодні є поверненням до стереотипів часів гострого протистояння між Заходом і Сходом, зокрема, між Радянським Союзом та окремими західними країнами.

“Ми пам’ятаємо події, коли Велика Британія, Сполучені Штати та деякі інші країни партіями висилали радянських дипломатів, і у відповідь СРСР відповідав такими же заходами”, - нагадав екс-міністр.

Водночас він висловив переконання, що міжнародне життя знаходиться на шляху побудови нового світоустрою, де принципи демократії, взаєморозуміння і порозуміння між народами мають евалювати.

“І у цьому контексті держави повинні використовувати зовсім інші засоби, а не такі, що віддзеркалюють період “холодної війни” та гострого протистояння. Сьогодні ми повинні вписуватися у ті демократичні принципи, на яких будується сучасний світ”, - наголосив А.ЗЛЕНКО.