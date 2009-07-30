Черновецький хоче побудувати у Києві канатну дорогу

У Києві планують побудувати туристично-оглядову канатну дорогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам радник Київського міського голови Ігор ДОБРУЦЬКИЙ.

«Є доручення, мета створити таку туристичну мережу канатної дороги над історичною частиною міста або над зоною відпочинку «Труханів острів», - повідомив І.ДОБРУЦЬКИЙ.

За його словами, розглядається два варіанти розміщення канатної дороги.

«Перший – з парку «Хрещатий» в чотири напрями, історичні місця зв’язати. Висотою 250 метрів буде вежа. Другий варіант – на Трухановому острові. Архітектори роблять проект», - додав радник мера.

Він повідомив, що по першому варіанту вже готовий ескізний проект, який сподобався меру, і за його дорученням розробляється детальний проект цієї канатної дороги, щоб винести його на містобудівну раду.

Коштуватиме таке будівництво, за словами І.ДОБРУЦЬКОГО, близько 200 млн. доларів. Він не виключив, що один з цих проектів може бути реалізований до проведення у столиці чемпіонату Європи з футболу 2012 року.