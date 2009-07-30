Політична реклама на Сорочинському ярмарку буде заборонена

Влада Полтавської області хоче заборонити розміщення політичної реклами на Сорочинському ярмарку.

Про це сьогодні УНІАН повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

За його словами, він проти того, щоб перетворювати ярмарок на агітаційний захід деяких політиків, які обов`язково приїдуть на ярмарок і використовуватимуть цю можливість для агітації в період підготовки до президентських виборів.

В.АСАДЧЕВ категорично заявив, що ОДА не дозволить встановлювати на території, де відбуватиметься ярмарок, біг-борди з політичною рекламою.

«Це не буде мораторій на всі політичні заходи. Це нереально, але будемо все робити, щоб не політизувати ярмарок. Ми не хочемо, щоб там були демонстрації, роздача політматеріалів. Ярмарок існує для відпочинку і торгівлі», - наголосив В.АСАДЧЕВ.

Як повідомлялося, в 2009 році ярмарок відбуватиметься з 18 по 23 серпня.