Тимошенко і вкладники: «все буде Родовід»?

Вперше за новітню історію країни прем`єр-міністр країни зустрічається з вкладниками проблемного банку, в який держава увійшла як основний власник (що до речі, теж для України - новина).

Ну, а що звично - це наліт безперервної передвиборчої агітації, якого не змити жодними засобами .

Пікантності ситуації додавав той факт, що зустріч з вкладниками проходила в тому ж самому приміщенні в Києві на Броварському проспекті, де два тижні тому проходили урочисті збори з приводу 10-річчя утворення партії «ВО Батьківщина». І прем`єр, судячи з усього, дуже прагнула з одного боку не забути, що перед нею сидять і стоять занурені у власні життєві проблеми люди, які чекають відповідей на цілком конкретні запитання. А з іншого боку - недавні “урочисті збори” з двогодинною промовою, не давали Тимошенко забути про президентські вибори і про те, що вкладник - теж виборець, якого цілком можна “навантажити” власними програмними принципами. Втім, баланс у виступі все-таки був витриманий: в основному розмова йшла безпосередньо про проблеми і перспективи вкладників банку, а більша частина відхилень від теми вміло ув`язувалася все з тими ж інтересами присутніх. Втім, все по порядку.

У банку все спокійно...

Люди почали збиратися за годину-півгодини до початку. Прем`єр-міністр почала спілкуватися з вкладниками о 12.15, оскільки не всі встигли зайти і розміститися, і зустріч фактично розділилася на офіціоз і неофіційну частину. На зустріч з прем`єр-міністром в приміщенні столичного виставкового павільйону, за інформацією прес-служби Кабміну, прийшло близько 15 тис. вкладників “Родовід банку”, людей переважно середнього і пенсійного віку. Збирали їх на зустріч, так би мовити, з двох фронтів - з одного боку Банк проінформував вкладників про те, що вона відбудеться (так на сайті Банку було вивішено відповідне оголошення з номером телефонної лінії, за якою вкладник міг зідзвонитися на рахунок участі в зустрічі). В той же час, говорили, що близько 70 тисяч вкладників одержали запрошення з боку уряду.

З точки зору, так би мовити, турботи про людей, захід був організований на досить пристойному рівні - стовпотворінь на всіх наявних входах не спостерігалося (хоча при вході всі проходили через “рамки“, яких було близько десятка).

Співробітники служби безпеки лише перевіряли людей на предмет заборонених речей. Цікаво, що проходили в центр без заздалегідь складених списків, як це робиться зазвичай на заході за участю глави уряду.

У залі центру для літніх людей та інвалідів було розставлено декілька тисяч стільців. Інші стояли. По периметру залу було розміщено декілька величезних моніторів, на яких транслювався виступ Тимошенко.

Офіціоз складався з 40-хвилинного виступу Юлії Тимошенко, у якому прозвучали і локальні (коли почнуться виплати за депозитами), і глобальні (макропоказники) і передвиборчі месиджі (шпилька у бік партії конкурентів на президентських перегонах) .

Прем`єр-міністр запевняла присутніх, що Родовід Банк і не закриється, і не збанкрутує, оскільки зараз уже знаходиться у власності держави. Банк працюватиме належним чином і видаватиме вже з 3 серпня, тобто з найближчого понеділка, всі вклади і відсотки за ними без обмежень через банкомати і відділення банку. Оскільки кошти є - при боргах перед вкладниками у розмірі 2,2 млрд грн., до статутного капіталу держава внесла 2,8 млрд грн. Крім того, Нацбанк ще додатково профінансує банк на 1,8 млрд грн.. “Це означає, що банк одержить додатковий запас міцності”, підкреслила прем`єр. „Банк має 114 відділень і 226 банкоматів. Це колосальна мережа. Наше завдання - відновити його діяльність”, - підкреслила глава уряду.

За її словами, “таких потужних банків як Родовід у країні небагато. У банку більше 8,5 тисяч підприємств і юридичних осіб на обслуговуванні, більше 750 тис. осіб мають рахунки”.

Надійність банку уряд вирішив підтримати всемірно. Так, Тимошенко заявила, що чиновники Кабміну будуть переведені на обслуговування по зарплаті в “Родовід Банк”. “Наступну зарплату чиновники Кабміну одержуватимуть у Родовід Банку” - заявила прем`єр, і після цієї фрази залом прокотилися аплодисменти.

При цьому Тимошенко порадила не поспішати забирати гроші з банку, спочатку добре продумати, куди їх потім дівати. За її словами, великий ризик йти і вкладати в структури, що пропонують надмірно високі відсотки, оскільки чим більше відсотки, тим менша надійність. Вона відзначила, що вклади в Родовід Банку, термін по яких закінчився, цілком можна продовжити.

Під час свого виступу Тимошенко заявила, що зараз Родовід Банком займатиметься команда високопрофесійних людей, які чудово знають фінанси, мають хорошу освіту і великий досвід. Тимошенко також представила вкладникам нового керівника банку Сергія Щербину, який раніше працював у Мінфіні і за словами прем`єра, має досвід, щоб навести лад.

Завершуючи обнадійливі для вкладників банку посили, Тимошенко додала, що його новий керівник може двічі на тиждень спілкуватися з нею особисто або з Мінфіном, щоб в уряді були “в курсі справи”.

Варто додати, що на початку виступу прем`єр-міністр запропонувала тим, хто зібрався передавати свої питання через записки і пообіцяла розібратися. А на деякі навіть відповіла після виступу.

Так і сталося: не втрималася Юлія Володимирівна - після офіціозу “пішла в народ” і більше години спілкувалася з вкладниками, так би мовити, на їх території. Через щільне кільце людей, які обступили прем`єра, навіть не всі журналісти змогли протиснутися. Втім, усі відповіді на запитання, що прозвучали потім, фактично містилися у виступі Тимошенко, просто кожен хотів одержати відповідь особисто для себе.

Як ведеться, без перчинки не обійшлося. У залі була присутня група вкладників “Укрпромбанку”, які тримали плакат “Укрпромбанк”, - банкрот, ганьба влади”. На що Тимошенко сказала, що “не галасуйте, я вас бачу. З наступного тижня займемося вашим банком”. При цьому вона уточнила, що уряд не має наміру проводити його рекапіталізацію за участю держави, оскільки “для того, щоб «Укрпромбанк» привести до ладу, сьогодні необхідно близько 9 млрд. грн. На сьогоднішній день в уряду таких грошей немає». При цьому вона додала, що питання вкладів фізичних осіб в «Укрпромбанку», як і в банку «Надра», буде вирішено найближчого тижня.

Під кінець організація таки підкачала - до кінця подію “не довели” - потік вкладників, які вийшли з виставкового центру, фактично перекрив Броварський проспект, створивши пробку для автомашин.

Вкладник - теж електорат...

Ніде правди діти, передвиборчий біс таки попутав кандидата в президенти з багаторічним стажем Юлію Володимирівну Тимошенко. У своїй промові прем`єр не втрималася і плавно перетворилася з фактично керівника уряду нового власника банку (тобто Кабміну) на кандидата на пост президента від БЮТ.

Основні месиджі - позитив про себе, хороших, і негатив про них - поганих.

Позитив - про те, як старається нинішній Кабмін і як йому багато що вдається, незважаючи на... Наприклад, ЮВТ достроково, випередивши весь можливий держкомстат оголосила про те, що зростання промислового виробництва в Україні в липні 2009 року склало 3,2%. Правда, не уточнила - до якого показника (судячи з динаміки - до попереднього місяця) Народ радісну новину проковтнув, не особливо замислюючись про те, що дані щодо промвиробництва Держкомстат зазвичай оприлюднює не раніше 7 числа місяця, наступного за звітним. Та й про те, що багато експертів наполягають на некоректності порівняння місяць до попереднього як об`єктивного показника, схиляючись до необхідності порівнювати місяць року до аналогічного місяця року попереднього. Та й на тлі піврічного спаду в 31% - мало приводів радіти.

Ще один месидж, який призначався, скоріше, не для вкладників, скільки для “слухачів ззовні” - махінації і зловживання в банках, з якими мужньо бореться Кабмін.

Показово, що в зв`язці зі словами про порушення-зловживання прозвучали наїзди у бік Партії регіонів. Це деяких покоробило. Відразу згадалося, що перед присутніми - не тільки прем`єр-міністр, але й кандидат на президентські вибори від БЮТ.

Так, прем`єр зробила серйозний акцент на тому, що з початку процесу держпідтримки банків, державні кошти використовувалися не за призначенням. Але розбиратися - в які офшори і хто вивів гроші - справа правоохоронних органів. А справа уряду - привести до ладу ті банки, які зараз опинилися в найгіршому стані.

Зокрема, прем`єр прямо сказала, що в “Укргазбанку”, власником якого нещодавно став Кабмін, виявлені зловживання. “Саме ця політична сила, Партія регіонів, потурбувалася про те, щоб рефінансування, яке надали «Укргазбанку», - а це мільярди гривень - було переведено в їх маленький банк під відсотки: 1% річних. Таких зловживань у банках сьогодні купа. І з цими зловживаннями повинна працювати прокуратура», - сказала Ю.Тимошенко. При цьому вона відзначила, що уряд зробить все для того, щоб кримінальні справи було порушено вже зараз. Нагадаємо, що Почесним президентом «Укргазбанку» є народний депутат від Партії регіонів Василь Горбаль, який в коментарі УНІАН спростував слова прем`єра про зловживання із коштами рефінансування (з цього приводу В.Горбаль відзначив: «Враховуючи, що вибори все ближче, і з`являється подібна риторика, яка, на жаль, шкодить як самим банкам, так і, мені здається, самому прем`єр-міністрові також. Це політизування процесу, який не має ніякого відношення до політики». При цьому нардеп додав, що в той час, коли почалося виділятися рефінансування, в «Укргазбанку» вже працював куратор НБУ і подавалися звіти щодо цільового використання коштів рефінансування).

Тимошенко знову пригадала про порушення при рефінансуванні і стрибки курсу. Сказала, що вже є фактично підтвердження того, що стрибки, які були під час кризи, - результат спекуляцій, пообіцявши, що після виборів причини і винні будуть відомі точно. «Я зможу це довести відразу після президентських виборів, що всі операції, які проводилися під час кризи в банківській сфері, привели до того, що спекуляція досягла небачених розмірів. Що вона планувалася свідомо, що гроші, які використовувалися для таких спекуляцій, на жаль, надавалися державою, і те, що відбулося з гривнею, безумовно, нелогічно. Жодна національна валюта не впала так, як впала гривня», - сказала Ю.Тимошенко.

Прем`єр відзначила, що «те, що сьогодні відбувається з курсом гривні - доведено абсолютно точно - були зроблені крупні транзакції, які знову використовували коливання курсу для того, щоб заробити мільярди», - сказала вона.

Ю.Тимошенко припустила, що вже в березні 2010 року стане абсолютне точно відомо, «хто і як забрав гроші на офшорні рахунки». «Рано чи пізно, я думаю, що не пізніше березня, всі карти будуть відкриті, і кожен громадянин в Україні побачить, що було зроблено з 87 млрд. грн., які були пущені, щоб захистити країну від кризи», - сказала вона. Ю.Тимошенко також підкреслила, що після виборів Нацбанк зможе працювати грамотно і в країні встановиться курс, відповідний економічній і фінансовій ситуації.

Ну, коротше, “браття, хочете знати правду і устаканити курс - вибирайте “правильного” президента.”

Хто на новенького?

Говорити про якусь одностайну реакцію залу і ефективність заходу отак відразу досить складно. Багатьох вкладників така “висока увага” заспокоїла і обнадіяла, багатьом - полестило (ніби як на “зірку” чергову сходив), багатьох покоробило (перебір і передвиборчий піар). Ну а ефективність зустрічі “на найвищому рівні” можна буде оцінити вже у понеділок - відсутність черг перед відділеннями і банкоматами Родовід Банка і відсутність проблем з готівкою стануть найкращим підтвердженням.

УНІАН поспілкувався за підсумками зустрічі з одним з вкладників, який був присутнім на події. Як розповів київський пенсіонер, який попросив не називати його прізвище, він і його дружина (обидва вкладники Родовід Банку) одержали запрошення від банку. Найцікавіша інформація від Тимошенко для вкладників - про те, “що можуть продовжити внесок під 20% річних і народ в принципі зацікавився. І багато хто готовий продовжити вклади”. Співбесідник агентства також додав, що у людей залишився настрій на ура”, що все потроху в країні поліпшується, уряд старається щосили і у нас все буде добре. За його оцінками на зустрічі були присутні трохи більше 5 тис. осіб. Власне організацією заходу (у виставковому залі) вкладники залишилися задоволені. Нарікали тільки на штовханину після зустрічі на метро.

Вкладник також додав, що присутні чекали від Тимошенко піару і “загалом частково очікування підтвердилися, оскільки розповідала про те, як все добре робить уряд”. Люди сприйняли це саме як передвиборчий піар. Що не кажи, народ у нас грамотний став, його на полові, тобто, на піарі, не проведеш..

Втім, піар чи не піар - побачимо - адже Родовід Банк тільки один з декількох банків, у яких держава провела рекапіталізацію і увійшла як основний акціонер. Чи стануть зустрічі прем`єра з вкладниками системними чи так пощастило тільки “Родовід Банку - побачимо вже найближчим часом.

Тетяна Мазурчук