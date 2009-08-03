Голова СБУ запевняє, що Кирилу в Україні нічого не загрожує

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО стверджує, що ніяких загроз для перебування Патріарха Московського КИРИЛА в Україні не існує і не існувало.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Ніяких загроз не було. І, відповідно, я можу спростувати офіційно ті джерела, які розповсюджують протилежну інформацію… Я думаю, що це неправдива інформація, яка зайве політизується. Все спокійно, ніяких загроз не було. Правоохоронна система працює з тим, щоб цих загроз не було», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що МВС та СБУ «працюють саме з тим, щоб забезпечити безпеку людей віруючих, які відвідують ті чи інші заходи під час перебування цієї духовної особи на нашій території».