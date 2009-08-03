Голова СБУ запевняє, що Кирилу в Україні нічого не загрожує
15:28, 03 серпня 2009Політика
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Офіційне спростування
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.
«Ніяких загроз не було. І, відповідно, я можу спростувати офіційно ті джерела, які розповсюджують протилежну інформацію… Я думаю, що це неправдива інформація, яка зайве політизується. Все спокійно, ніяких загроз не було. Правоохоронна система працює з тим, щоб цих загроз не було», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Він наголосив, що МВС та СБУ «працюють саме з тим, щоб забезпечити безпеку людей віруючих, які відвідують ті чи інші заходи під час перебування цієї духовної особи на нашій території».
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