Київ – єдине місто, яке залишається з «негативним» рейтингом

14:48, 04 серпня 2009
Політика
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Андрієвський коментує прогноз S&P

Негативний кредитний рейтинг Києва є вироком менеджерським здібностям Черновецького та його оточення. Так один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський прокоментував економічний прогноз агентства «Standard&Poors».

На переконання опозиційного політика, незалежна оцінка міжнародних експертів свідчить про безпорадність Черновецького у протистоянні економічній кризі.

«Коли іншим містам України рейтингові прогнози переглянули з «негативного» на «позитивний», рейтинг Києва залишається незмінно негативним», - зауважив Дмитро Андрієвський. -  Столиця заплуталася у боргах, бюджет порожній. За прогнозами керівництва районів, у вересні почнуться проблеми з виплатами заробітних плат бюджетникам. Щоб тримати видимість стабільності, чи не щомісяця беруться сотні мільйонів запозичень, а яким чином планується віддавати ці борги, ніхто не пояснює».

За словами депутата, Черновецький має понести персональну відповідальність за те, що місто з найбільшим бюджетом, з найбільшими податковими надходженнями опинилося на межі колапсу.

 «Міське господарство занепадає. Медицина, транспорт, житлово-комунальна сфера перебувають у дуже важкому стані.  Незмінно «негативний» рейтинг Києва – це свідчення того, що шлях, обраний київською владою, категорично неправильний», - наголосив Дмитро Андрієвський.

Нагадаємо, рейтингова служба «Standard & Poor’s» переглянула прогнози щодо рейтингів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровська, Луганська, Івано-Франківська, Одеси та Львова з «негативного» на «позитивний». 

Це відображає прогрес у реалізації структурних реформ у бюджетному та  фінансовому секторах, відповідно до умов програми Міжнародного валютного фонду щодо надання Україні стабілізаційного кредиту. При цьому повідомляється, що прогноз щодо рейтингів Києва залишається «негативним».

 

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