У Центрі Разумкова радять, як реагувати на «відмазки» політиків

Посилаючись на “ворогів”, що завадили виконати надані в період виборів обіцянки, політики намагаються уникнути відповідальності перед виборцями за свою бездіяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО.

Він зазначив, що в період, зокрема, президентських виборчих перегонів кандидати з готовністю говорять про свої досягнення, свої плани, але воліють мовчати про власні помилки й про те, що вони раніше обіцяли своїм виборцям зробити і не зробили. При цьому, підкреслив А.БИЧЕНКО, дуже часто свою бездіяльність політики виправдовують підступністю “ворогів”, які не дали їм реалізувати задумане.

Експерт переконаний, що в жодному разі такі відповіді не варто приймати. Ідеальної ситуації, наголосив він, не буває. За його словами, в усьому світі є опозиція, яка заважає владі – на те вона й опозиція.

Якщо політик, зазначив А.БИЧЕНКО, каже, що в нього щось не вийшло, бо заважали вороги, це значить, що він буде ефективним лише в тому випадку, коли всіх ворогів знищать.

“Це явна втеча від конкретної відповіді на конкретне запитання”, - підсумував А.БИЧЕНКО.