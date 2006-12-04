Ющенко візьме участь в урочистому засіданні з нагоди 15-ї річниці ЗСУ

Напередодні святкування 15-ї річниці Збройних Сил України, 5 грудня о 18.00 у Києві у Палаці спорту відбудуться урочисте засідання та святковий концерт. Очікується, що у заході візьмуть участь Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЮЩЕНКО, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, керівний склад Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, видів ЗС України, представники військово-дипломатичного корпусу, громадських організацій, ветерани війни та Збройних Сил, військовослужбовці та працівники ЗС України, почесні гості.

Під час урочистого засідання Президент вручить державні нагороди кращим військовослужбовцям Збройних Сил України.