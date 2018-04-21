Черновецькому покладуть 500 довідок від психіатра

Черновецкий вимагає від директорів комунальних підприємств до 25 грудня пред`явити довідки про психічне здоров`я. Всього в Києві таких підприємств близько пятисот. Між тим міському голові самому радять частіше відвідувати відповідного лікаря. Нагадаємо, що своїм розпорядженням мер Києва Леонід Черновецький вніс зміни до порядку призначення керівників комунальних підприємств, прийнятого в листопаді 2005 року.

Згідно зі змінами, до подання на кандидата на посаду керівника комунального підприємства, окрім його автобіографії, заяви, копії документів про освіту, копії трудової книжки та інших документів, повинна додаватися також довідка про стан здоров`я, зокрема психічного. Також Черновецький вніс зміни до типової форми контракту, вказавши, що керівник щороку до 25 грудня повинен надавати достовірну інформацію про свій стан здоров`я.

Навіщо міському голові знадобилося, щоб усі охочі посісти посаду керівника тепер мають проходити психіатричну експертизу, сказати важко. Ми в свою чергу попросили прокоментувати цей факт фахівців.

Семен Глузман, правозахисник, виконавчий секретар Асоціації психіатрів України: ЦЯ ЛЮДИНА НАЗИВАЄ СЕБЕ ЮРИСТОМ - Таке неприпустимо. Це порушення європейських норм і норм цивілізованого права. Звичайно, існують певні професійні групи, у яких у зв`язку з характером роботи повинні працювати абсолютно здорові психічно люди. Це, наприклад, стосується СБУ. Але те, що робить київський мер, неприпустимо. Дивно це ще тому, що такий документ видає людина, яка називає себе юристом.

- Які саме норми порушує цей документ? - Це порушення Конституції, порушення європейських вимог, які є вимогами вже внутрішнього права України. Врешті-решт, це нехтування «Законом про психіатричну допомогу». Наприклад, якщо я страждаю на якесь психічне захворювання, що не є небезпечним, і не викликає порушення соціальної адаптації, це не означає, що кожен мер і кожен начальник може пхати носа в моє особисте життя.

- Чисто теоретично він може ввести такі вимоги? - Щоб це зробити, пан мер повинен був попросити законодавців прийняти відповідний закон. Потім потрібно було прийняти нормативний акт на рівні уряду, який затвердив би, що така-то професійна група потребує таких-то обмежень. Мовляв, не всі громадяни України через свої особливості – психологічні або психіатричні – можуть бути працівниками цієї профгрупи. Але він цього не зробив, що обурливо. Особливо враховуючи той факт, що він колись навчався в університеті і знає право.

Мирослав Рутарський, приватний психолог, невропатолог: ЗГАДАЛИСЯ ЧАСИ КАРАЛЬНОЇ ПСИХІАТРІЇ - Щось згадалися радянські часи, часи каральної психіатрії, коли будь-якій людині могли поставити будь-який психіатричний діагноз: від психопатії до уповільненої шизофренії – захворювання, яке існувало тільки в СРСР і в Болгарії. На цій підставі тим, хто був неугодним навішувалися ярлики, що ставало причиною ігнорування їх «нормальним» суспільством. Сподіваюся, розпорядження київського мера не послужить поштовхом для усунення неугодних начальників.

Тетяна Монтян, адвокат: Я Б РАДИЛА ПАНОВІ МЕРУ САМОМУ ЧАСТІШЕ ВІДВІДУВАТИ ПСИХІАТРА - Кодекс «Законів про працю» дає вичерпний список документів, які можна вимагати у людей при влаштуванні на роботу. І, наскільки мені відомо, довідка про стан психічного здоров`я не входить у перелік цих документів. Тому це розпорядження протизаконне. І я б порадила панові Черновецкому самому частіше відвідувати психіатра. Це йому явно не зашкодить.

- Як надалі можуть розвиватися події? - Ті, хто хоче працювати в керівництві комунальних підприємств і не має власної гідності, такі довідки знайдуть. Ви ж знаєте, які люди у нас керують жеками. Я б від такого відмовилася.

Юрій Дмитрук, секретар комісії з питань правопорядку, регламенту і депутатської етики Київради, БЮТ: А РАПТОМ ТИ ТРІШКИ ХВОРИЙ? - Я ще не читав це розпорядження і не можу говорити конкретно по пунктах. Але скажу в цілому: дійсно, є професії, які передбачають проходження медкомісії. Так, працівником міліції можна стати, тільки пройшовши медкомісію, у тому числі і психіатра, водії повинні пройти і психіатра, і нарколога.

Чи передбачає дана категорія службовців (керівники комунальних підприємств. – Авт.) проходження такої комісії, не знаю, оскільки не маю перед собою розпорядження. Але якщо ця професія передбачає проходження якихось медкомісій, то не виключаю, що в переліку лікарів є психіатр. Інша справа, якщо людина нормально працює на своїй посаді, а йому раптово кажуть: йди, принеси довідку від психіатра, раптом ти трохи хворий? Це ні в які рамки не вкладається. Тим більше що в Україні діє положення, згідно якому в лікарняних листах не має вказуватися захворювання людини. Ніяке: ні соматичне, ні фізичне.

Микита Бєльський саме той, кого стосується розпорядження мера: він директор Державного комунального підприємства ТРК «Київ»: ЧИНОВНИКИ МАЮТЬ БУТИ ПСИХІЧНО ЗДОРОВИМИ - Наразі я не знаю про таке розпорядження. Коли прийде, тоді й коментуватиму. А взагалі чиновники повинні бути здоровими, зокрема психічно. Я так думаю.

Відзначимо, що в Києві налічується п`ятсот комунальних підприємств. Схоже, скоро психіатрам додасться роботи.

Антон Зікора