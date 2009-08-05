Богословська розказала про свого діда - стовідсоткового німця

Народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що візит Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА в Україну став чудовою нагодою переконатися, що віра – це природній стан українців.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Тернополі вона зауважила, що під час зустрічей з Патріархом КИРИЛОМ люди забувають про побутові проблеми, про свої негаразди, натомість починають випромінювати радість.

“Я це побачила під час перебування у Луцьку, там прочани були надзвичайно теплі. Люди втомилися від ворожнечі, і, власне, завдяки таким візитам стає очевидно, що, незважаючи на те, в яку церкву ходять і до якої конфесії належать, українці стоять на вірі, і в поліконфесійності – наша сила, а не проблема”, – вважає І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона також додала, що візит Патріарха КИРИЛА став ще одним приводом замислитися над тим, що Бог – один, а 10 заповідей Божих – однакові для всіх.

“Також варто задуматися щодо доцільності введення у навчальних закладах теології чи релігієзнавства. На мою думку, це потрібно робити, адже у рамках тої поліконфесійності, яка є в Україні, дітям варто змалку знати про історію тієї чи іншої конфесії, про її засади та сутність”, – переконана І.БОГОСЛОВСЬКА.

Разом з тим, вона наголосила і на деяких негативних факторах, які супроводжують візит Патріарха КИРИЛА. “Подекуди священики УПЦ КП ведуть себе вкрай агресивно. Навіть агресивніше, ніж ті невіруючі хлопці, яким заплатили, щоб вони постояли з прапорами “Свободи”, – сказала І.БОГОСЛОВСЬКА. Попри це, сказала депутат, особисто у неї залишився піднесений настрій від усіх проповідей патріарха.

Вона також зауважила, що для людей зараз віра є дуже важливим фактором – як віра в Бога, так і віра у свої власні сили, в свою сім’ю, в свою країну. “Я знову відчула своє духовне коріння, і це те, що надає в мені нові сили”, – сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

За її словами, один з її прадідів був сиротою, його знайшли монахи, нарекли Богословським. Він став священником, а після того - монахом.

Інший її дід, як сказала І.БОГОСЛОВСЬКА – «стовідсотковий німець» – єдиний з 9-ти братів залишився у Росії, перейшов з католицизму у православ’я, змінивши ім’я з німецького на слов’янське і залишивши лише прізвище.

І.БОГОСЛОВСЬКА додала, що для неї є дуже символічним і той факт, що її день народження, який вона святкує 5 серпня, збігається із 450-літтям принесення Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. Крім того, це співпаде з патріаршою молитвою у Почаївській лаврі. Відтак вона вчора побувала на всеношній, а сьогодні – на ранковій патріаршій літургії.

“Уже після цього поїду у Кам’янець-Подільський відзначати свій день народження у колі друзів”, – повідомила депутат.