У Януковича, Ющенка і Мороза все буде добре

Астрологічний прогноз для України на грудень 2006 року Швидше за все, грудень в цілому буде досить пасивним місяцем з погляду політичних процесів.

У другій половині грудня для України може скластися складна ситуація, пов`язана з інформаційними конфліктами. Швидше за все, це будуть просто неконструктивні суперечки, викликані недостовірною інформацією. Тільки в січні 2007 року з`явиться можливість хоча б частково розв’яже спірні питання, або, принаймні, відновити взаємини, якщо вони постраждають в цій ситуації. Ці проблеми не будуть фатальними, але вони можуть часто згадуватися впродовж всього 2007 року в тих чи інших складних ситуаціях. Тут йдеться про зовнішньополітичні відносини, але ці події можуть бути пов`язані і з внутрішньополітичними мотивами, зокрема, з суперечками щодо політичної реформи, або з іншими аналогічними питаннями.

З числа політичних партій ці проблеми найефективніше зможе вирішувати Партія Регіонів. Правда, при цьому якісь її міжпартійні відносини можуть стати прохолоднішими, або, вірніше, прагматичнішими.

У Віктора Януковича в першій половині грудня буде можливість вдало розв’яже питання, які його турбували на початку місяця. Швидше за все, вони пов`язані з пошуками найефективнішого зовнішньополітичного курсу країни.

Грудень має виявитися вдалим для правлячої коаліції, особливо в інформаційній сфері, але ці успіхи навряд чи зможуть розв’язати зовнішньополітичні суперечки, про яких йшлося вище.

У такій самій мірі цей місяць вдалий і для парламентської опозиції. Причому, впродовж грудня обидві частини парламенту можуть знайти загальні інтереси при рішенні інформаційних політичних питань.

Для БЮТ вдала перша половина грудня. Особливо це стосується вирішення якихось зовнішньоекономічних питань.

"Наша Україна" в другій половині місяця може знайти вдалі рішення деяких спірних питань, але це поки що не прояснить ситуацію в партії в цілому.

Віктор Ющенко братиме участь практично у всіх ситуаціях, про які згадувалося вище. Для нього цей місяць в цілому вдалий, і всі основні питання він зможе вирішувати дуже ефективно.

Олександра Мороза можуть непокоїти складні відносини, які тягнуться з минулого, але в цілому для нього грудень – вдалий місяць. Особливо це торкається рішення дуже важливих інформаційних, управлінських і економічних питань.

Неможливо в рамках даного прогнозу детально зупинитися на всіх політичних подіях, і персоналіях, які братимуть в них участь. Детальніше ці ситуації будуть висвітлені в тижневих публікаціях.

Астрологічний прогноз на тиждень 04.12 - 10.12.2006г. Що було... Цитати з попереднього прогнозу (13.11.2006): "Цей тиждень має виявитися сприятливим для відносин Президента Віктора Ющенка з парламентом. Вже підготовлені якісь договори або рішення з важливих питань, які зараз, або наступного тижня створять хороші можливості для співпраці парламенту і Президента". "І все ж наразі можна говорити тільки про початок цього шляху, тобто про закладку програм на майбутнє. Ці події тільки підготують дійсно важливі компроміси, результатів від яких слід чекати впродовж всього 2007 року. Шлях від закладення програми до отримання результату в 2007 році буде нелегким, але з позитивним кінцевим висновком". Можливо, такою подією минулого тижня стало ухвалення закону "Про Голодомор". Зараз важко гарантувати, що це єдина ситуація, яка вплине на ланцюг подій. Потрібно почекати, доки процес оформиться повністю. Але поки що не видно будь-яких чітких вказівок на те, що ухвалення цього закону вплине на відносини України з Російською Федерацією.

Цитата з попереднього прогнозу (27.11.2006): "На цьому тижні можна чекати формування сприятливої ситуації для співпраці правлячої коаліції і опозиції. В усякому разі, це буде можливістю для пошуків компромісу при вирішенні деяких спільних питань. Але в цілому в часі вона може розтягнутися на дві – три тижні". Можливо, такою подією минулого тижня стали перестановки в уряді, але зараз ще рано говорити про конкретну форму цієї ситуації, оскільки вона ще не повністю сформувалася.

Що буде... Загальний прогноз. На цьому тижні можна чекати передконфліктної активності в політиці по темах, зв`язаних, швидше, з публічною діяльністю, а не з питаннями управління. По суті, все це нагадуватиме те, що відбувалося впродовж останніх трьох місяців, тільки кожна конкретна ситуація буде зі своїми нюансами. Така підвищена активність в найближчому майбутньому призведе до конфліктів, учасники яких вимушені будуть ухвалити остаточні рішення в ситуаціях і відносинах, які були конфліктними впродовж півроку, оскільки теми багатьох з цих суперечок вже стають неактуальними. Результатом можуть стати остаточно зіпсовані відносини, аж до втрати інтересу до конфліктів з боку їх учасників. Але це не значить, що в 2007 році не з`являться нові теми для суперечок. Крім того, ще залишаться деякі незавершені питання, наприклад, процеси в "Нашій Україні".

В Україні на цьому тижні можливі суперечки, пов`язані з конституційною реформою.

Для України в цілому вони зараз можуть здаватися не дуже важливими. Але вони підготують деякі з конфліктних ситуацій в суспільстві, які ми зможемо спостерігати вже наступного тижня. Швидше за все, це будуть не дуже важливі, але помітні суперечки з інформаційних питань.

Можливо, одним з найактивніших учасників цих суперечок буде "Наша Україна", для якої важливими виявляться економічні рішення в рамках цієї події.

З числа впливових політиків найбільш оптимальні рішення в цій ситуації зможуть ухвалити Віктор Янукович і Олександр Мороз. У попередньому прогнозі (27.11.2006) мова йшла про ситуації, які викличуть їхнє занепокоєння, але потім вирішаться позитивно. Зараз вже можна зробити конкретніше припущення, що йдеться про поїздку Віктора Януковича в США, а також про перестановки в уряді минулого тижня. На цьому тижні Віктор Янукович зуміє налагодити якісь важливі зв`язки, знайти вдалі рішення прямо в процесі обговорення якихось важливих питань. А Олександр Мороз ефективно вирішуватиме законодавчі і управлінські питання. Всі ці ситуації якоюсь мірою повинні бути пов`язані з політреформою, і з вирішенням поточних, зокрема конфліктних питань щодо неї.

Астролог Вадим Феофанов