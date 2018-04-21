Діди Морози страйкували у центрі Києва (фоторепортаж)

До Нового року, та навіть до дня Святого Миколая ще далеко, сніг не встиг випасти, а Діди Морози вже оголосили страйк. Понеділок – другий день, коли чарівники, яких кожна дитина чекає з подарунком, вийшли на Хрещатик з вимогами “Поверніть роботу Діду Морозу!”

Що змусило десяток Дідів Морозів вийти на вулицю з плакатами на кшталт “Дід Мороз залишився без роботи”, залишаємо у таємниці. Скажемо лише, що то була вдало спланована рекламна акція. Сподіваємось, на новорічно-різдвяну активність лапландських чарівників це не вплине.

Текст і фото Дмитра Стаховського