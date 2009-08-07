Литвин сподівається, що з відпустки «у робочому режимі» його не відкличуть

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН констатує, що на даний момент не надходили 150 підписів народних депутатів з ініціативою скликати позачергову сесію парламенту країни.

«Поки 150 підписів не було», - сказав В.ЛИТВИН у ході поїздки до Криму, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Спікер зазначив, що, можливо, зі скликанням позачергової сесії й не варто поспішати, оскільки не виключено, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветує зміни до закону про вибори глави держави.

«Я думаю, тут, можливо, не треба поспішати. Як я припускаю, буде вето Президента на закон про вибори Президента України», - сказав голова ВР. «Це дуже чутливий документ. У ньому є особлива політична зацікавленість ряду фракцій. Можливо, після цього, вони (депутати) в такому пакеті пропонуватимуть проводити позачергову сесію», - додав він.

В.ЛИТВИН нагадав, що за Конституцією позачергову сесію може бути скликано за ініціативою 150 депутатів або Президента України «з чітким визначенням порядку денного». «А в разі непередбачених обставин – я переконаний, їх не буде – Верховна Рада збирається на своє засідання негайно. Я виключаю якісь НП», - сказав спікер.

Він також додав, що згідно з Конституцією, вже 1 вересня буде відкрито чергову сесію. «Було б бажання працювати», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, спікер Володимир Литвин відпочиває у Криму. Зі слів його прес-секретаря, це відпочинок "у робочому режимі".