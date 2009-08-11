Прес-конференція на тему: "Чому Росія обирає конфронтацію з Україною?"
14:14, 11 серпня 2009Політика
240 0
Сьогодні о 15.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: "Чому Росія обирає конфронтацію з Україною?".
У прес-конференції візьме участь експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії МЗС України Олександр ПАЛІЙ.
Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter