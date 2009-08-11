Прес-конференція на тему: "Чому Росія обирає конфронтацію з Україною?"

Сьогодні о 15.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: "Чому Росія обирає конфронтацію з Україною?". У прес-конференції візьме участь експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії МЗС України Олександр ПАЛІЙ. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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