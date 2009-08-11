Кремль намагається активніше пограти на українських виборах?

Заява Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА про антиросійську суть політики Президента України Віктора ЮЩЕНКА і відтермінування прибуття нового посла Росії в Україні можна розцінювати як спробу повернення на перші ролі в українській політиці російського чинника.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Агентства моделювання ситуацій, так прокоментував звернення російського Президента до українського колеги заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Заява Д.МЕДВЕДЄВА – доволі жорстка. Судячи з усього, Кремль намагається активніше пограти на українських президентських виборах, при цьому спробувати повернути так званий «російський чинник» в українську політику», - вважає експерт.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також упевнений, що Партія регіонів і її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ готові до жорсткої експлуатації російського чинника у своїй виборчій кампанії. Як відзначив політолог, під час візиту Патріарха КИРИЛА В.ЯНУКОВИЧ «зробив ставку на підтримку російського православ`я в Україні, а зараз повернеться до улюбленої теми російської мови і зближення з Росією».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що таке позиціонування В.ЯНУКОВИЧА консервує його в досить вузькій електоральній ніші.

«Поза сумнівом, роблячи ставку у своїй кампанії на російський чинник і православ`я, В.ЯНУКОВИЧ жорстко мотивує власного виборця. Проте при цьому він повністю позбавляє себе перспектив ідеологічних ігор з виборцем, який сумнівається. Фактично він закриває себе у вузькій ніші, не допускаючи в неї нікого з опонентів, але й не претендуючи на вихід з неї», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 серпня, на сайті Президента РФ було розміщено звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому Д.МЕДВЕДЄВ назвав політику України в роки президентства В.ЮЩЕНКА відходом від принципів дружби й партнерства з Росією. Російський Президент аргументував свою заяву тим, що українське керівництво зайняло “антиросійську” позицію під час минулорічного конфлікту РФ з Грузією, наполягає на вступі в НАТО і переоцінці спільного історичного минулого часів СРСР. Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ вказав на «пагубну практику втручання» державної влади України в справи православної церкви і “штучно створювані перешкоди” напередодні і під час візиту до України Патріарха Московського КИРИЛА.

У зв`язку з цим Президент Росії відклав приїзд нового посла Росії до України на невизначений термін. Як відзначив заступник керівника МЗС РФ Григорій КАРАСІН, дата приїзду буде визначена “з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин”.