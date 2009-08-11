В УНА-УНСО вважають, що Патріарх Кирил показав себе як слуга Кремля

Голова виконкому організації УНА-УНСО Руслан ЗАЙЧЕНКО та голова Київської міської організації УНА-УНСО Ігор МАЗУР вважають, що візит Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА до України був політичним, а не пастирським.

Таку думку Р.ЗАЙЧЕНКО та І.МАЗУР висловили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Він (Патріарх КИРИЛ) - гра Кремля, яка навколо проглядається. Це був політичний, а не пастирський візит. І Патріарх Московський ще раз показав себе як слуга Кремля, як слуга Москви. Не дивно, що він на наступний день побіг доповідати про результати свого візиту до Президента МЕДВЕДЄВА”, - сказав І.МАЗУР.

У свою чергу Р.ЗАЙЧЕНКО вважає неприпустимими заяви Патріарха КИРИЛА про те, що автокефалія роз’єднує православ’я. “У такому випадку цілком логічно, якщо автокефалія роз’єднує людей та православ’я, то Патріарху КИРИЛУ потрібно відмовитися від сану, повернутися до звичайної метрополії у лоно Константинопольської церкви, бо саме вона свого часу надала автокефалію Російської православної церкві”, - вважає він.

Представники УНА-УНСО також розкритикували оцінки Патріарха КИРИЛА сталінської епохи. На їхню думку, такі висловлювання також є неприпустимими.