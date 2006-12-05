Віце-спікер Держдуми: Росія не повинна вибачатися перед Україною за геноцид
Сліска закликала до позитиву
Перший заступник голови Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації Любов СЛІСКА вважає, що Росія не повинна вибачатися перед Україною за наслідки Голодомору 1932-1933 рр.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила на прес-конференції у Києві після сьомого засідання міжпарламентської комісії зі співробітництва між ВР і Федеральними зборами РФ.
Л.СЛІСКА наголосила, що останнім часом «від Росії вимагають за все і за всіх вибачатися». Водночас, за її словами, люди, які своїм політичним керівництвом завдали шкоди не лише Україні, а й іншим країнам, «вже перестали на цьому світі жити і залишилися тільки у підручниках історії і таємних документах».
Л.СЛІСКА зазначила, що особисто вона «нікому нічого поганого не зробила». «І я ні за що вибачатися не повинна», - додала вона.
Крім того, вона підкреслила, що обидві держави не повинні спекулювати на темі Голодомору. Л.СЛІСКА закликала “до позитиву і нормальних відносин”. На її думку, якщо й надалі Україна і Росія «будуть жити докорами і бажаннями вибачатися», то відносини суттєво погіршаться.