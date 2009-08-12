З Росії відповідають, що Секретаріату Ющенка агресія Медведєва примарилася

Секретаріат Президента України Вiктора ЮЩЕНКА довільно інтерпретував послання російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА, побачивши у ньому елемент агресії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСIН, передає радіо “Свобода”.

«У цьому посланні жодної агресії взагалі немає, там висловлене занепокоєння», – сказав вiн.

За словами Г.КАРАСІНА, «обнадіює лише та частина цiєї вiдповiдi, у якiй ідеться про те, що два народи, двi держави мають взаємодіяти».

Як повідомляв УНІАН, у заяві голови політради “Нашої України”, глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО зазначалося, що публічне звернення Д.МЕДВЕДЄВА дає підстави для членів «Нашої України», її прихильників та громадськості зробити головний висновок: “на жаль, молоде керівництво Росії перетворюється на заручника старих імперських комплексів, які змушують постійно плекати образ зовнішнього ворога і підміняти рівноправний діалог з усіма сусідніми державами мовою образ і погроз. На її переконання, громадяни обох держав мають відмежуватися від “агресивної риторики, до анналів якої, на жаль, відходить останнє звернення Президента Росії”.