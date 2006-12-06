Тарасюк позиватиметься до Кабміну за те, що його не пустили на засідання

Борис ТАРАСЮК, якого суд поновив на посаді міністра закордонних справ, позиватиметься до Кабінету Міністрів за те, що його не пустили на засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Кабміні, після того як його не допустили на сьогоднішнє засідання уряду.

«Ми маємо справу з протиправними діями з боку міністра Кабінету Міністрів і виконуючого обов’язки прем’єр-міністра», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Крім того, Б.ТАРАСЮК наголосив, що він пред’явив ухвалу суду та указ Президента України, яким йому доручено продовжувати виконувати свої посадові обов`язки.

«Я буду домагатися того, щоб були забезпечені мої права, як члена Кабінету Міністрів», - сказав Б.ТАРАСЮК, зазначивши, що звертатиметься до суду, який ухвалив рішення про призупинення чинності постанови Верховної Ради України про його звільнення. За словами Б.ТАРАСЮКА, формулювання позову - справа юристів.

Б.ТАРАСЮК також повідомив, що вказівку не пускати його на засідання уряду давав особисто міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ. «Головний факт, що мої повноваження - як члена Кабінету Міністрів - підтверджені судом і Указом Президента. В даному разі керівництво Кабінету Міністрів в особі пана ТОЛСТОУХОВА і АЗАРОВА діють протизаконно», - наголосив Б.ТАРАСЮК.

Він зазначив, що вже повідомив про цей інцидент Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ і чекає вказівок.

Крім того, за словами Б.ТАРАСЮКА, представник Президента в Кабміні Арсеній ЯЦЕНЮК поінформований, і діятиме належним чином на засіданні уряду.

Б.ТАРАСЮК продемонстрував журналістам ухвалу суду та указ Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247-ма голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Учора Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов’язки міністра закордонних справ України.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення припинити дію ухвали Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.