Перший український серіал: як витратити 8 млн. протягом 250 серій

У вівторок Національна телекомпанія України зі всією урочистістю оголосила про старт на Першому національному каналі «першого українського телесеріалу» власного виробництва. До Нового року глядачі побачать дванадцять серій фільму «Родичі», що розповідає про українську сім`ю на прізвище Добрі. А представникам ЗМІ вже показали перші двадцять шість хвилин цього продукту.

Серіал починається з того, що Добрі (варто сказати, що це типова телесериальная сім`я: батько, мати, дочка і син) виграють в лотерею вісім мільйонів гривень. Природно, відразу ж виникає питання: що ж робити з цими грошима? Природно, у наших героїв відразу ж знаходяться родичі, як водиться в таких випадках, – бідні і такі, що мають потребу в коштах. Тим часом Марія Миколаївна, мати сімейства, відкриває ветеринарний салон, а батько Петро Петрович ставить перед собою завдання стати чемпіоном світу по радіоспорту. Син Саша хоче зробити кар`єру фотографа і дизайнера, устремління дочки Каті ще менш оригінальні: вона мріє про кар`єру фотомоделі.

Історію раптово розбагатілих Добрих планується укласти в двісті-двісті п`ятдесят серій, поки ж готово сорок вісім. В цілому, як мені здалося, ідея серіалу набагато краща, ніж її втілення. «Родичі» позиціонуються як серіал комедійний. І дійсно, тут дуже багато сміху, правда, на презентації фільму на екрані сміялися більше, ніж в залі, оскільки сміх тут в основному закадровий. Хоча – як знати, може, комусь буде весело від таких жартів: «якщо це не банально, називай мене цілий тиждень Михайлом Поплавськім»; «сьогодні не заплатили за проїзд, завтра пограбують банк, післязавтра продадуть Батьківщину»; «може, продамо твою нирку. Ні, краще голову. Ти все одно нею не користуєшся».

Мабуть, прагнучи закріпити за своїм продуктом бренд першого українського телесеріалу, творці «Родичів» здійснюють нескінченні лобові атаки на мозок вітчизняних домогосподарок. Наприклад, тут мати сімейства майже такого ж віку, як і її чадо (це я не до того, що дочка дуже стара, а до того, що мати дуже молода). Персонажі ходять з сумками з написом «Ukraine», підкреслюючи походження фільму.

Правда, практично всі артисти страшенно награють. Приємне виключення – актор Євген Шах, вельми органічно виконуючий роль сусіда Богдана Васильовича, міліційного полковника у відставці.

До речі, з`явиться в першому українському телесеріалі і реальний міліційний полковник – Костянтин Стогній, журналіст, обпалений в «гарячих точках». За сценарієм, він відвідає ветеринарний салон сімейства Добрих з якоюсь хворою твариною. Також відвідає салон Добрих співачка Руслана. Навіть важко уявити, як це виглядатиме і що вона у фільмі наспівуватиме.

Віталій Докаленко, президент Національної телерадіокомпанії України, заявив на прес-конференції, що не сумнівається в успіху фільму, і поскаржився на національні лотереї. Творці «Родичів» хотіли фінансово залучити їх до проекту, але ті грошей не дали. Докаленко обізвав їх «жадібними товаришами» і сказав, що у відповідь кінематографістам самим довелося придумувати лотерею в серіалі. На питання кореспондента УНІАН, чому в сім`ї Добрих немає жодного виродка, що йде врозріз із статистикою і робить продукт прісним, президент заявив, мовляв, не хотіли очорнити зразкову українську сім`ю. «До моєї великої радості, в моєму житті зустрічається не так багато виродків», – уклав Докаленко. Артем Кірсанов, один з авторів сценарію, зрозумівши, що йдеться не про фізичну потворність, сказав:

- Дивіться далі. Там буде багато родичів. Буде з кого вибирати.

Що ж, перш ніж виносити «Родичам» вердикт першого українського телемлинця, як вже зробили деякі недоброзичливці, мабуть, варто подивитися ще декілька його серій. Тим більше що, судячи з усього, фільм достатньо динамічний. По закінченню перших дванадцяти серій знімуть ще одну, в якій покажуть всі огріхи, що з`явилися під час зйомок. Схоже, це буде у багато разів смішніше, ніж сам фільм. Так, один персонаж робить там типову обмовку по Фрейду. Замість слів «мріяв про кольоровий принтер» він вимовляє «мріяв про Корольову». Перша порція «Родичів» з`явиться 11 грудня. Фільм демонструватимуть щодня з понеділка по четвер о 20.30.

Автори сценарію: Артем Кірсанов, Сергій Дзюба. Режисер: Ігор Забара. Виконавці головних ролей: Микола Бутьковський, Ірина Мельник, Євген Шах, Анастасія Фурс, Євген Мазур. Антон Зікора