Литвин хоче об’єктивного розслідування інциденту за участю Ратушняка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за об’єктивне розслідування інциденту за участю мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА.

Про це він заявив сьогодні під час поїздки до Тернопільської області журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Голова ВР зауважив, що він повернувся до Києва лише у четвер, однак ретельно ознайомився з даною ситуацією за допомогою публікацій у ЗМІ. «Моє ставлення і моя оцінка до того, що відбулося, - принципова і об’єктивна», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, відносно ініціатив, які лунають щодо необхідності проведення позачергових виборів мера Ужгорода, треба розуміти, що «від ініціативи до її реалізації є відстань, і для цього треба мати необхідну кількість голосів».

Як сказав голова ВР, у даному питанні має бути менше емоцій і більше об’єктивності.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, що він має на увазі під принциповою та об’єктивною позицією, В.ЛИТВИН сказав: «Я маю на увазі те, що і Ви маєте: об’єктивно, принципово і вимогливо ставитися до цього».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді С.РАТУШНЯК напав на 21-річну активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

Крім того, мер Ужгороду назвав лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА «знахабнілим єврейчиком», що плутає вибори Президента України з виборами в «сільраду Ізраїлю».

Прокуратура Закарпатської області порушила низку кримінальних справ проти С.РАТУШНЯКА.

Так, станом на 13 серпня проти нього порушено справу за трьома статтями Кримінального кодексу: 296 (хуліганство), 365 (перевищення влади або службових повноважень) і 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).