Тимошенко вдягла білу сукню та згадала дитинство (фото)

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у відкритті 200-го театрального сезону в Одеському національному академічному театрі опери та балету, який вчора розпочався оперною виставою «Ріголетто» Джузеппе Верді.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, вітаючи працівників театру та глядачів зі сцени Одеської опери, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «ця подія є знаковою не лише для України, але й для всієї культурної Європи».

Прем’єр підкреслила, що завдяки спільним зусиллям уряду та працівників Одеської опери театр було врятовано і він набув нового керівника – Анатолія ДУДУ: "Я переконана, що під його керівництвом театр й надалі творитиме свою славну історію».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для неї ця подія є надзвичайно знаковою: «Коли я була маленькою дівчинкою, то першою оперою, яку я подивилася у Дніпропетровському оперному театрі, була саме «Ріголетто» Джузеппе Верді».

Керівник уряду побажала працівникам театру та глядачам успіхів та аншлагів: «Я заздрю всім одеситам, тому що така перлина є тільки у вас, і я, як прем’єр-міністр, буду всіляко підтримувати процвітання театру та його стабільність – це буде наша спільна справа».

Як наголосила урядова прес-служба, глядачі Одеського театру опери та балету влаштували справжню овацію Ю.ТИМОШЕНКО, вітаючи її оплесками і вигукуючи: «Браво!»

Напередодні відкриття сезону в Одеській опері колишній гендиректор і художній керівник театру, відомий київський продюсер і режисер Сергій ПРОСКУРНЯ вчергове вимагав зустрічі з прем`єром, стверджуючи, що конфлікт, який виник в Одеській опері, й унаслідок якого Ю.ТИМОШЕНКО усунула С.ПРОСКУРНЮ від керівництва театром, є «насправді ширмою глибинного конфлікту, пов`язаного з фінансами, з корупційними схемами, із зловживаннями». «Ще раз повторюю: Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО стала заручницею брехливих сил частини театру, завдання яких обчорнити мене і захистити тіньові схеми в театрі», - заявив С.ПРОСКУРНЯ.

Фото з Урядового порталу