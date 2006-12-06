Азаров нагородив персону нон-грата орденом «За відродження України»

Микола Азаров

Перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ нагородив депутата Державної думи Федеральних зборів Росії Костянтина ЗАТУЛІНА орденом Українського фонду співпраці «За відродження України» І ступеня.

Про це К.ЗАТУЛІН повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН у телефонній розмові.

«Цей орден є громадською, а не урядовою нагородою. Орден встановлений Українським фондом співпраці, почесним головою якого є перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Принаймні, саме його підпис стояв на посвідченні до ордена. Для мене велика честь, що орден вручав АЗАРОВ – людина компетентна в питаннях економіки і фінансів», – сказав К.ЗАТУЛІН.

За його словами, орден «За відродження України» одержали також посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН і голова комітету Ради Федерації Федеральних зборів Росії у справах СНД Вадим ГУСТАВ.

Костянтин Затулін

«Фонд має ще один орден – «За відродження Росії». Ним була нагороджена перший заступник голови Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації Любов СЛІСКА», - повідомив К.ЗАТУЛІН.

Російський депутат пишається тим, що нагороду йому вручив М.АЗАРОВ. «Для мене це честь, і я високо оцінюю будь-яку нагороду, зокрема й громадську. Я вважаю, що нагородження має характер певного авансу і підтримки у зв`язку з тією ситуацією, в якій я опинився, коли був оголошений персоною нон-грата, і коли мені було заборонено в`їзд до України. Адже весь галас було розіграно у внутрішньополітичних цілях і розіграно тими людьми, які недружньо ставляться Росії і до думки росіян», - додав К.ЗАТУЛІН.