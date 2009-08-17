Ноту України про поранення жінки на стрільбах у Севастополі Москва ігнорує

МЗС України не отримав відповідь російської сторони на свою ноту з приводу вогнепального поранення української громадянки під час стрільб у Севастополі.

Про це повідомив на прес-конференції в.о. першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

«Реакції нуль, пройшов майже місяць», - сказав він.

«Нам кажуть, що вона не звернула увагу на табличку, яка була прибита на якомусь заборі. Ну, знаєте, сам полігон знаходиться на відстані 500 метрів від приміщень громадян України. І справа не в тому, що постраждала громадянка України, а якби постраждала громадянка Казахстану, чи РФ ми б в такій же мірі реагували, тому що порушуються правила для проведення військових стрільб», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2009 року під час проведення бойових стрільб підрозділами ЧФ вогнепальне поранення дістала громадянка України Ольга ЛИТВИНЕНКО.

6 серпня у зв`язку з цим Міністерство закордонних справ України вручило вербальну ноту Тимчасовому повіреному у справах РФ в Україні Всеволоду ЛОСКУТОВУ.

На думку МЗС України, цей трагічний інцидент стався через ігнорування російською стороною положень Угоди й правил проведення навчань з використанням стрілецької зброї.

Міністерство розраховує, що російська сторона ретельно розслідує цей трагічний інцидент, притягне до відповідальності винних, компенсує заподіяну шкоду здоров`ю постраждалої, а також надасть відповідну офіційну інформацію українській стороні.

Водночас Служба інформації й громадських зв`язків ЧФ РФ заявила, що жителька Севастополя дістала кульове поранення на полігоні морської піхоти ЧФ РФ через необережність. “Нещасний випадок став можливим у зв`язку з цілковитим ігноруванням цивільними особами застережних написів», встановлених на місці проїзду й проходу на полігон, йдеться в повідомленні Служби інформацію й громадських зв`язків ЧФ РФ з приводу цього інциденту.