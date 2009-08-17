МЗС вважає, що не має пояснювати Москві причини висилки її дипломатів

Служба безпеки України має достатньо доказів незаконної діяльності висланого з України радника-посланника Посольства РФ Володимира ЛИСЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві виконуючий обов’язки першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

«Українські відповідні інституції прекрасно знали, чим займається радник російського посольства ЛИСЕНКО, перебуваючи ще тут, в Києві і потім поїхавши до Севастополя. Факти має озвучити СБУ, але я вас переконую в тому, що підстави були», - сказав він.

За словами Ю.КОСТЕНКА, всі ці факти задокументовані, вони були неодноразово доведені до відома російської сторони, починаючи з січня цього року, не тільки стосовно діяльності В.ЛИСЕНКА, але й багатьох інших людей. Він підкреслив, що підстав для висилки В.ЛИСЕНКА було більше ніж достатньо, і всі вони були доведені до відома російської сторони.

При цьому Ю.КОСТЕНКО зазначив, що, згідно з міжнародною практикою, країна не повинна пояснювати причини висилки дипломатів. «Це міжнародна практика, ніхто не потребує пояснень, а тут ми повинні все це робити», - сказав він, додавши, що дуже хотів би, аби з якогось приводу СБУ оприлюднила всі матеріали, які стосуються незаконної діяльності російських дипломатів.

Ю.КОСТЕНКО також повідомив, що було прийнято рішення не висилати генерального консула РФ в Одесі Олександра ГРАЧОВА, оскільки було багато відповідних прохань російської сторони. Разом із тим, за словами Ю.КОСТЕНКА, якщо генконсул продовжить вести діяльність, несумісну зі статусом дипломата, українська сторона повернеться до цього питання.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Київ оголосив про висилку з країни радника Посольства РФ В.ЛИСЕНКА і генконсула в Одесі О.ГРАЧОВА, заявивши, що вони займалися "недипломатичною діяльністю".

11 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА із заявою щодо українсько-російських відносин. Він заявив, що роки президентства В.ЮЩЕНКА стали відходом від принципів дружби і партнерства з Росією.

15 серпня тижневик «Дзеркало тижня» із посиланням на власні джерела написав, що приводом для звернення Д.МЕДВЕДЄВА до В.ЮЩЕНКА стало прохання української сторони відкликати кілька російських дипломатів.

За інформацією «Дзеркала тижня», список представників російського дипломатичного корпусу «не обмежувався вже названими в пресі прізвищами старшого радника Посольства РФ ЛИСЕНКА і генконсула в Одесі ГРАЧОВА».

Газета нагадувала, що в своїй відповіді Д.МЕДВЕДЄВУ В.ЮЩЕНКО згадав про те, що українська сторона тричі офіційно доводила до відома російських колег інформацію про неправомірні дії високопоставлених російських дипломатів. За даними видання, перші два спілкування відбувалося на рівні спецслужб - в СБУ запрошувався офіційний представник ФСБ в Україні. Після двох зустрічей, що не дали результату, - дипломатів Москва не відкликала - СБУ передала матеріали на двох дипломатів із ширшого списку в український МЗС, який і підготував відповідні ноти російському зовнішньополітичному відомству.

Українська сторона, за інформацією “Дзеркала тижня”, надала свідчення: агентурної діяльності; розгортання і фінансування антиукраїнських проектів; обговорення їх реалізації з народними депутатами; трансакції, які підтверджують переказ коштів антиукраїнські настроєним організаціям; спроби вирішення питань про закриття ряду кримінальних справ і тиску на правоохоронні органи України. Факти, що наводяться спецслужбами як докази порушення цими особами, як мінімум, дипломатичної етики, - відносилися до їх діяльності тільки в цього, 2009 року.