Депутати НУ-НС пропонують ухвалити заяву про відносини з Росією

20:17, 17 серпня 2009
Політика
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Зареєстровано проект постанови

Народні депутати з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” пропонують парламенту ухвалити заяву щодо українсько-російських відносин.

Зокрема, депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО, Ольга ГЕРАСИМ`ЮК, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Олександр ТРЕТЬЯКОВ зареєстрували у ВР проект постанови “Про заяву Верховної Ради України "Про подолання кризи в українсько-російських відносинах".

Тексту заяви на сайті парламенту поки немає.

 

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