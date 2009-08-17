Депутати НУ-НС пропонують ухвалити заяву про відносини з Росією
20:17, 17 серпня 2009Політика
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Зареєстровано проект постанови
Народні депутати з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” пропонують парламенту ухвалити заяву щодо українсько-російських відносин.
Зокрема, депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО, Ольга ГЕРАСИМ`ЮК, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Олександр ТРЕТЬЯКОВ зареєстрували у ВР проект постанови “Про заяву Верховної Ради України "Про подолання кризи в українсько-російських відносинах".
Тексту заяви на сайті парламенту поки немає.
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