"Політикам більше не вдасться ділити Україну на східну і західну"

23-24 серпня громадські організації проведуть Всеукраїнську акцію «День Незалежності - на острові Хортиця». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

За інформацією прес-служби, розробили ідею Громадський альянс «Рідний Ужгород», «Велобайк Закарпаття» та інші громадські організації регіону за підтримки «Народної самооборони».

23-24 серпня на Хортиці відбудеться зустріч молоді зі всіх регіонів України. Головним завданням, що його ставлять перед собою організатори всеукраїнського молодіжного походу на Хортицю, є забезпечити молодим українцям пряме, безпосереднє і повноцінне спілкування. Це, на думку активістів «Народної самооборони», у подальшому поставить хрест на спробах лідерів окремих політичних сил збирати політичні дивіденди на виборах.

Як відзначив на прес-конференції в Ужгороді, звідки стартувала акція, голова Закарпатської обласної організації політичної партії «Народна самооборона» Володимир КОСТЮЧЕНКО, “відтепер таким політикам вже не вдасться маніпулювати свідомістю українців, розігруючи мовну чи релігійну карти, або ж ділити Україну на східну та західну, протиставляючи населення цих частин єдиної держави один проти одного. Варто лише допомогти молодим людям зустрітись, щоб вони самі змогли обговорити важливі для них питання”.

Він додав, що Хортиця як місце зустрічі представників української молоді обрана невипадково. Адже так в Україні велося упродовж кількох століть, що коли наставали скрутні часи, козаки з усієї України збиралися на Січі і вирішували долю країни і народу.

За інформацією прес-служби “Народної самооборони”, у Хмельницькому також відбулася прес-конференція, під час котрої молоді самооборонці краю презентували представникам місцевих ЗМІ всеукраїнську акцію «День Незалежності – на острові Хортиця».

Під час заходу було підкреслено, що метою акції є святкування дня народження нашої держави у нетрадиційний спосіб. Ще у ХVI столітті на Хортиці збиралися, аби виробити шляхи відсічі зовнішнім окупантам.

Дорогою на Хортицю молоді люди відвідають багато історичних місць. У рамках заходу передбачається написання «листа турецькому султанові» до наших політиків.

«У найтяжчі часи найкращі сини українського народу збиралися на Хортиці, даючи присягу українцям на вірність, – підкреслив лідер Хмельницького обласного осередку політичної партії «Народна самооборона» Олег ГОРБАЧЕВСЬКИЙ. – Сьогодні знову ці часи настали. Часи, коли ми маємо згуртуватися і продемонструвати усім, що Україна єдина. Адже ми є свідками і економічної, і політичної кризи. Крім того, ми чуємо різні заяви від наших сусідів, причому найбільш неприємним є факт того, що деякі політики ці заяви підтримують. Аби дати достойну відповідь усім недостойним закидам, молодь сьогодні їде на Хортицю. Повноліття нашої держави святкуватимуть не в Києві з нафталіновими політиками, а дихаючи вільним повітрям Запорізької Січі».