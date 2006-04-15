Партія регіонів ініціює відставку харківського губернатора

Новообрані депутати Харківської обласної ради від Партії регіонів мають намір ініціювати відставку голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на інтернет-сайті Харківської обласної організації Партії регіонів з посиланням на заяву народного депутата України Василя САЛИГІНА, якого називають головним кандидатом на посаду керівника Харківської обласної ради нового скликання.

Говорячи про плани регіоналів, В.САЛИГІН зазначає, що “на Харківщині мусить бути губернатор, який представляє політичні погляди більшості людей, що проживають на цій землі”.

Автори публікації нагадують, що про відставку А.АВАКОВА говорив і колишній харківський губернатор, керівник виборчої компанії Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ. В ефірі одного з місцевих телеканалів він заявив: “Той, хто програв, має піти. Я сподіваюся, у нього вистачить і почуття власної гідності, і честі прийняти правильне рішення. Не можна керувати областю, коли тобі довіряють 5% населення”.

Як твердять харківські юристи, говориться у замітці, закон про внесення змін до Конституції, що набув чинності з 1 січня 2006 р., не передбачає ніяких нових повноважень для обласних рад нового скликання, але “у них ніхто не відібрав права висловлювати недовіру голові облдержадміністрації”. “Якщо рішення буде прийняте половиною від складу облради, то Президент зобов’язаний розглянути питання про відставку голови облдержадміністрації. А якщо рішення буде підтримане двома третинами від складу облради, Президент мусить відправити у відставку керівника обласної державної адміністрації”, - наводяться слова доцента кафедри конституційного права Харківської юридичної академії Федора ВЕНІСЛАВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, на виборах до Харківської обласної ради V скликання перемогу здобула обласна організація Парті регіонів – її представники отримали найбільшу кількість депутатських місць – 83 зі 150 (за неї проголосувало 38,85% виборців). Вся решта партій і блоків, які подолали 3%-й рубіж, включаючи КПУ та блок Наталії Вітренко “Народна опозиція”, отримала загалом 67 мандатів. Висуванці блоку “Наша Україна” вибороли 12 депутатських місць (5,45%).