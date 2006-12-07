Тарасюк готовий обговорити з Януковичем комедію в Кабміні

Міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК висловив готовність зустрітися з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ для обговорення ситуації, що склалася довкола рішення Верховної Ради про його відставку.

Про це він сказав в ефірі “5 каналу”.

"Я готовий зустрічатися з прем`єром, обговорювати цю ситуацію. Я постійно на зв`язку з президентом і як тільки президенту потрібно, я готовий весь час доповідати йому про ситуацію", - зазначив міністр.

Коментуючи слова прем`єра, який назвав безвідповідальними спроби оскаржити рішення ВР про відставку міністра, Б.ТАРАСЮК заявив: "Не мої дії були безвідповідальними. Мої дії базувалися і базуються на Конституції і законах. А от дії моїх колег по Кабінету Міністрів можна назвати не лише безвідповідальними, але й протиправними".

"Але таку кваліфікацію їм дасть Генпрокуратура, я сподіваюся", - додав міністр.

Він також розповів, що "інцидент у будинку уряду мав продовження і практично перетворився на комедію, якщо не на трагікомедію".

"Майже о 8.55 перший віце-прем`єр Микола АЗАРОВ дає розпорядження не допускати мене до виконання моїх функцій як члена уряду, а через 35 хвилин від нього на моє ім`я міністра закордонних справ приходить телефонограма, якою мене запрошують на засідання Верховної Ради в ложу уряду на 12 годину", - зазначив Б.ТАРАСЮК.

"Отже з одного боку, нехтуються Конституція, рішення суду і закони, а з іншого боку підкреслюється дотримання указу президента про мій статус і рішення суду. Тобто, абсолютно супротивні дії", - пояснив міністр.

Він також заявив, що вважає рішення про свою відставку наступом на повноваження президента: "Нинішня коаліція фактично йде на загострення політичної ситуації. І в даному разі мова йде не про крісло ТАРАСЮКА, а про наступ на повноваження президента, на Конституцію", цитує міністра “Українська правда”.