Почастішали випадки фізичної розправи над лідерами опозиції

Партія регіонів заявляє про активізацію випадків фізичної розправи над лідерами місцевих осередків опозиції.

На цьому наголошується у переданій агентству УНІАН заяві партії.

У Партії регіонів повідомили, що днями внаслідок побиття бейсбольними бітами помер керівник фракції Партії регіонів міської ради міста Южного Одеської області Геннадій Савельєв.

Крім того, сьогодні було вчинено збройний напад на керівника фракції Партії регіонів у міській раді Ізмаїла Одеської області Олександра САМОЙЛЕНКА, внаслідок чого він з важкими пораненнями потрапив до реанімації.

“Обидві жертви – активні діячі опозиції, що входили до керівних органів місцевих осередків Партії регіонів”, - наголошують у Партії регіонів.

Окрім цього, йдеться у заяві, “на адресу опозиційних депутатів в Одеській області лунають постійні погрози, чиниться тиск, мета якого – залякати, понизити активність, позбутися опозиціонерів і дестабілізувати ситуацію перед президентськими виборами”.

”Партія регіонів глибоко стурбована цією ситуацією, стурбована розпалюванням протистояння в суспільстві. Ми звертаємося до парламенту України, до Генеральної прокуратури з вимогою зробити все для того, щоб не допустити реалізації сценарію зриву президентських виборів через механізм дестабілізації в регіонах, через хвилю цинічних кримінальних вбивств відомих в областях діячів опозиції”, - заявляють в Партії регіонів.

На переконання і вимогу цієї політичної сили, генеральний прокурор повинен взяти під особливий контроль розслідування цих резонансних злочинів.