Українських політиків розділив Тарасюк

Показове вигнання відставленого-поновленого міністра МЗС з Кабміну, без перебільшення, стало подією тижня. Браку коментаторів не спостерігалося... Ранок 6 грудня виявився несподівано плідним для журналістів, що з`явилися на засідання Кабінету Міністрів, – плановий і, як правило не дуже веселий захід. Оживляж в офіційну рутину вніс інцидент на “пропускному пункті”. Міністра закордонних справ Бориса Тарасюка не пустили навіть за арку металошукача, від якої до дверей залу засідань лише 10 метрів. Втім, як показали наступні події, не лише, а цілих 10 метрів.

Потому як відставлений Верховною Радою та поновлений на посаді Шевченківським райсудом Києва, а опісля ще й указом Президента, міністр продемонстрував охороні власне рішення суду та указ Пезидента, на місці подій з’явився міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов та сказав: “Вас немає у списках”.

Збентеження позаспискового міністра вистачило ненадовго. Вже за кілька хвилин на сходах відбулася іпровізована прес-конференція Тарасюка.

«Ми маємо справу з протиправними діями з боку міністра Кабінету Міністрів і виконуючого обов’язки прем’єр-міністра», - заявив голова МЗС. Та додав, що звернеться до того ж самого суду, який призупинив постанову Верховної Ради України про його звільнення. «Я буду домагатися того, щоб були забезпечені мої права, як члена Кабінету Міністрів», - сказав Тарасюк. «Головний факт, що мої повноваження - як члена Кабінету Міністрів - підтверджені судом і Указом Президента”.

Ображений у найкращих почуттях Толстоухов, у якого акули пера вчепилися як у єдину на сто квадратних миль жертву тайфуну, заявив, що вважає поновлення Тарасюка на посаді «правовим абсурдом». Та не виключає, що парламент «буде захищати своє рішення» як у судових інстанціях, так і шляхом повторного голосування. Також він додав, що голові МЗС «ніхто не чинив перепон». Просто пояснили, що саме цього дня хотіли би бачити на засіданні його першого заступника. А «якщо Борис Іванович вважає, що відповідно до Указу Президента він продовжує виконувати свої повноваження, то йому ніхто не чинить перепон, і він може прийти в свій кабінет, сісти і думати над тим, що відбувається», - сказав Толстоухов.

Трохи згодом вступила важка артилерія. Міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що Бориса Тарасюка звільнено з посади міністра закордонних справ відповідно до Конституції України. А також зазначив, що суддя, який ухвалив рішення про призупинення рішення Верховної Ради про звільнення Тарасюка, не мав права цього робити з огляду на роз’яснення Вищого адміністративного суду.

Поведінка Президента ще менше порадувала міністра юстиції. Щодо указу, відповідно до якого Тарасюк продовжує виконувати обов’язки міністра закордонних справ, Лавринович сказав: «Складається картина, яка свідчить про демонстративне нехтування правом як явищем в Україні».

Віце-прем’єр з гуманітарних питань Дмитро Табачник букву закона не коментував, а взагалі відзначив, що самий факт існування міністра, який не поділяє позицію уряду та одночасно очолює одну з опозиційних сил (Тарасюк є головою Народного Руху України. – Ред .), є «політичним згвалтуванням».

На засіданні Верховної Ради Мартинюк зчепився з Головатим. "Нашоукраїнець" Сергій Головатий заявив з трибуни, що після рішення суду «цей акт (йдеться про постанову ВР щодо відставки Тарасюка. – Ред .) не має нормативної сили».

«Сергій Петрович, ви як відомий юрист європейського масштабу, який звертався до наших колег і питав, чому не виконують рішення, дозвольте Вас запитати: чому ви, будучи міністром юстиції України, разом з нині діючим Президентом не виконували цілу низку рішень судів з приводу звільнення Святослава Піскуна? (з посади генерального прокурора. – Ред .)», - підколов у відповідь комуніст Адам Мартинюк. Та скориставшися з “особистою метою” правами головуючого підсумував: «Усе, що чинять судді, особливо судді Києва, - це є страшним правовим «беспределом».

"Антикризова" коаліція має ініціювати перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою юстиції питання про позбавлення суддівської недоторканності того судді, який прийняв рішення щодо призупинення дії постанови парламенту про відставку Бориса Тарасюка з посади міністра закордонних справ, - встряг регіонал Тарас Чорновіл. «Цей суддя має відповідати в кримінальному порядку, бо він зробив кримінальний злочин».

Він вважає, що Шевченківський районний суд Києва таким чином намагається перетягнути на себе повноваження Конституційного Суду України. «Це вже навіть не свавілля, а це вже маразм», - сказав нардеп-"регіонал".

Лідер комуністів Петро Симоненко знову висловився на тему політичного шантажу Верховної Ради у виконанні Президента. Утім, до таких висловлювать останнім часом всі вже звикли. Серед новенького було таке: «мене дивує ще й те, що чому Тарасюк чіпляється за свою посаду, коли антикризова коаліція не довіряє йому».

Прес-секретар президента Ірина Ванникова повідомила журналістам позицію голови держави: Борис Тарасюк має всі законні підстави брати участь в засіданнях уряду як міністр закордонних справ. За її словами, вчорашній указ Президента, що стосується міністра МЗС був виданий на підставі «чіткого рішення Шевченківського районного суду» Києва.

«Він (Тарасюк) є дієздатною політичною фігурою, має всі законні підстави вибудовувати діалог з урядом», - зазначила прес-секретар.

Сам “іменинник” уже звернувся до Генпрокуратури з проханням “оцінити ситуацію з точки зору дотримання закону і Конституції». Зі свого боку Тарасюк вважає, що дії Кабінету Міністрів містять ознаки злочину, оскільки були спрямовані на перешкоджання діяльності державного службовця. А також ознаки перевищення влади і службових повноважень, як то кажуть, до кучі.

До вечора Тарасюк злегка заспокоївся, та в ефірі “5 каналу висловив готовність зустрітися з прем`єр-міністром Віктором Януковичем для обговорення ситуації, що склалася довкола рішення Верховної Ради про його відставку. Втім, легкої розмови не обіцяє, бо "інцидент у будинку уряду мав продовження і практично перетворився на комедію, якщо не на трагікомедію".

"Майже о 8.55 перший віце-прем`єр Микола Азаров дає розпорядження не допускати мене до виконання моїх функцій як члена уряду, а через 35 хвилин від нього на моє ім`я міністра закордонних справ приходить телефонограма, якою мене запрошують на засідання Верховної Ради в ложу уряду на 12 годину", - розповів Тарасюк.

"Отже, з одного боку, нехтуються Конституція, рішення суду і закони, а з іншого боку підкреслюється дотримання указу президента про мій статус і рішення суду. Тобто, абсолютно супротивні дії", - пояснив міністр.

Він також заявив, що вважає рішення про свою відставку наступом на повноваження президента: "Нинішня коаліція фактично йде на загострення політичної ситуації. І в даному разі мова йде не про крісло Тарасюка, а про наступ на повноваження президента, на Конституцію".

Нагадаємо, що 1 грудня Верховна Рада 247-ма голосами звільнила Бориса Тарасюка з посади міністра закордонних справ.

5 грудня Президент України Віктор Ющенко своїм указом доручив йому продовжувати виконувати обов’язки міністра закордонних справ України.

Рішенням Шевченківського районного суду Києва дію ухвали Верховної Ради про звільнення Тарасюка з посади міністра закордонних справ призупинено.

Олена Перегуда