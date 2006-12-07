У БЮТ підозрюють, що американці не хотіли фотографуватися з Януковичем

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах, член фракції БЮТ Олег БІЛОРУС вважає, що за результатами візиту прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до США “є більше запитань, ніж відповідей на них”.

Таку думку він висловив в інтерв’ю УНІАН. (В.ЯНУКОВИЧ перебував з офіційним візитом у США 3-7 грудня - УНІАН).

О.БІЛОРУС зазначив, що “говорити про видатні результати цього візиту не доводиться”. За його словами, знову виникають запитання щодо заяв В.ЯНУКОВИЧА. Депутат нагадав, що прем’єр-міністр України, згідно з директивами, підписаними Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ перед візитом, заявив про бажання України вступити до ЄС. Водночас, як зазначив О.БІЛОРУС, В.ЯНУКОВИЧ знову заявив про неготовність України вступити до НАТО. “Знову дисонанс з тією лінією, що оголосив Президент України”, - сказав депутат БЮТ.

За його словами, негативним фоном цього візиту була і ситуація, яка склалася із відставкою міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА. Він вважає, що це вже виходить за рамки внутрішньої ситуації і в цілому “принижує Україну як державу”.

О.БІЛОРУС вважає, що під час візиту “рівень зустрічей був невисоким, оскільки В.ЯНУКОВИЧА не прийняв Президент США, він не був прийнятий в Конгресі США”. “Примітним є те, що під час зустрічей прем’єр-міністра України була спроба заборонити фотографування, що можна віднести до так званого політичного протоколу, тобто, очевидно, господарі не хотіли надавати надто великої популярності цьому візиту”, - зазначив він. За його словами, “мовою політичної жестикуляції це означає, що там (в США - УНІАН) не дуже позитивно оцінювали заяви прем’єр-міністра України щодо НАТО і щодо інших питань, зокрема, енергетичної безпеки України”.