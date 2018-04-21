Черновецькому повернули передвиборчу гречку

“Атичерновецький” Майдан знову зібрав кілька тисяч киян під мерією, і знову під час сесійного засідання. Поки опозиція, що перебуває у меншості, намагалася порушити питання про скасування нових комунальних тарифів, люди надворі створили такий собі форпост. Щоправда, малоефективний. Оскільки міська влада на такі акції не зважає, а сьогодні ще й, за інформацією опозиційних депутатів, були виведені кілька сот спецназівців, і чомусь із собаками.

Правоохоронців було не менше, ніж мітингувальників

І міліція охороняла вже не громадський спокій

а підступи до мера

Більшість прийшла зі своїми рукописними шедеврами

Люди розкидали листівки

...та “передвиборчу” гречку

Депутат Київради Віталій Кличко (Пора-ПРП) став і героєм, і обличчям опозиційних мітингів біля мерії Мітингувальників відвідують народні депутати, на фото – Андрій Шкіль

Сьогодні київський Майдан відчув дежавю, бо відтепер, кажуть місцеві активісти, міліція знову боротиметься проти народу, натякаючи на звільнення міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Без баби Параски вже не проходить жоден пікет

Люди не лише пригадали гасла дворічної давнини на кшталт “міліція з народом!”, а й заспівали “разом нас багато”.

Біля міської адміністрації уже стоїть наметове містечко. Щоправда, сьогодні його заполонили міліціонери. Люди ж, які принесли не лише прапори та лозунги, а й гречку, за яку, кажуть, Черновецький купив їх на виборах, практично перекрили Хрещатик. Та “розгулятися” не дала міліція. Уже, видно, і не дасть: соціалісти, однопартійці нинішнього керівника МВС Василя Цушка, входять до більшості Київради, створеної міським головою.

Текст і фото Дмитра Стаховського