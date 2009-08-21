У Ющенка згодні, що одного з членів ЦВК вже час замінити

Заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Конституційному суді та Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО внесе кандидатуру на посаду члена ЦВК тільки після припинення ВР повноважень Анатолія ПИСАРЕНКА, який не може вже продовжувати свою роботу в ЦВК у зв’язку з досягненням 65-річного віку.

Про це М.СТАВНІЙЧУК заявила сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Для того, щоб така кандидатура була з правової точки зору внесена і забезпечений нормальний перебіг цього процесу, Верховна Рада спочатку повинна припинити повноваження члена ЦВК, який досяг 65-річного віку і відповідно до закону не має можливості та права брати участь у роботі Центральної виборчої комісії», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Заступник голови Секретаріату Президента наголосила, що тільки за цієї умови В.ЮЩЕНКО внесе свою кандидатуру у визначеному законом порядку. Водночас, М.СТАВНІЙЧУК виключила можливість внесення кандидатури А.ПИСАРЕНКА. «Звичайно, ні. Навіщо тоді припиняти його повноваження, щоб тут же його вносити. Закон чітко встановлює – однією з підстав дострокового припинення повноважень члена ЦВК є досягнення 65-річного віку», - пояснила вона.

При цьому заступник голови Секретаріату Президента зазначила, що внесення до порядку денного засідання Верховної Ради питання щодо припинення повноважень члена ЦВК А.ПИСАРЕНКА є виключно внутрішньою процедурою парламенту. «Верховна Рада України навіть вже включала до порядку денного це питання, але за політичними домовленостями двох великих фракцій у парламенті це питання було знято з порядку денного», - нагадала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, в Окружному адміністративному суді Києва розглядається справа щодо припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії А.ПИСАРЕНКА у зв’язку із досягненням ним 65-річного віку. Суд провів перше засідання у цій справі за позовом депутата від Партії регіонів Владислава ЛУК‘ЯНОВА, в якому депутат зазначає на досягнення А.ПИСАРЕНКОМ граничного віку перебування на держслужбі, – 2 березня йому виповнилося 65 років, що відповідно до п.2 ч.4 ст.30 Закону "Про Центральну виборчу комісію" є підставою для дострокового припинення повноважень. Суддя Ігор КАЧУР повідомив, що канцелярія суду одержала клопотання голови Центрвиборчкому Володимира ШАПОВАЛА про перенесення розгляду справи у зв`язку з тим, що він перебуває у відпустці. Таким чином, суддя оголосив перерву в попередньому розгляді справи до 14 вересня.

22 червня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до Президента України з приводу подання ним кандидатури до складу Центральної виборчої комісії.

Він зазначив, що до ВР надійшло подання Президента щодо звільнення А.ПИСАРЕНКА у зв’язку із досягненням ним 65-річного віку. В.ЛИТВИН вважає, що це питання парламент має розглядати разом із поданням про призначення нової кандидатури на цю посаду.

18 серпня М.СТАВНІЙЧУК на брифінгу зауважила, що на сьогодні вакансій у Центральній виборчій комісії немає, оскільки подання Президента В.ЮЩЕНКА щодо припинення повноважень члена ЦВК, який досяг 65-річного віку, було фактично заблоковане фракцією БЮТ у парламенті.

М.СТАВНІЙЧУК висловила побоювання, що така невизначеність може створити серйозні проблеми в ході виборчої кампанії.