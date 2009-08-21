Кабмін на «низькому старті»: міністри чекають, засідання досі не почалося

Засідання Кабінету міністрів, на якому має розглядатися питання про відміну постанови щодо затвердження переліку об`єктів, які фінансуватимуться в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, ще не розпочалося.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело, близьке до уряду.

«Зараз всі міністри знаходяться в залі засідань, проте саме засідання ще не розпочалося», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що Кабінет міністрів України до початку роботи Верховної Ради після перерви має намір скасувати свою постанову про затвердження переліку об`єктів до Євро-2012, на які будуть витрачені кошти, передбачені заветованим Президентом законом про внесення змін до державного бюджету.

На скасуванні цієї постанови наполягала фракція Партії регіонів.

Позачергова сесія розпочалася о 14.00.