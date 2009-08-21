Віра Ульянченко про Росію, Україну, Єльцина і необхідність змінити тон

Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО наголошує, що Україна виступає за дружній тон міждержавного діалогу з Росією.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, про це В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала в ефірі «5-го каналу», виступаючи у програмі «Я так думаю».

За її словами, заяви російської сторони про те, що нібито Україна - це держава, яка не відбулася, не сприятимуть встановленню конструктивних відносин між двома країнами.

Водночас В.УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що Україна «є і буде віддана дружбі з Росією».

«Встаньте і подумайте, що ви зробили для України», - нагадала В.УЛЬЯНЧЕНКО слова колишнього Президента Росії Бориса Єльцина.

«Це невипадкова фраза, тому що тоді політикум Росії велике значення надавав добросусідським відносинам, адже ми змушені бути сусідами. Тон спілкування має бути, як у братніх держав», - додала вона.

Глава Секретаріату Президента наголосила, що якщо існуючий сьогодні тон розмови між Україною і Росією не буде змінено, то навряд чи доведеться чекати на поліпшення відносин між двома державами.

В.УЛЬЯНЧЕНКО також висловила припущення, що послання Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ стало перевіркою для українського політикуму, щоб визначити, хто і як на нього відреагує.